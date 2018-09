PREVIEW – Stane se Assetto Corsa Competizione nejlepším závodním simulátorem?

Patříte-li mezi fandy závodních simulací, jméno Assetto Corsa (která vyšla v listopadu roku 2013) vám snad nemusíme dlouze představovat. Zpracování fyzikálního modelu v této hře sbírá jedno ocenění za druhým a i my jsme titulu udělili vysoká hodnocení v naší velké recenzi, kde jsme porovnávali nejlepší závodní simulátory dnešní doby.

Přesto první příčku v porovnání tato hra nezískala. Zejména kvůli zastaralému grafickému enginu, který neposkytoval takovou úroveň zpracování jako konkurence, Project Cars 2. Absence nočních závodů, stejně jako deště, mrzela nejednoho pilota toužícího po co nejvěrnější simulaci. Jízdní a fyzikální model, taktéž na první příčku nedosáhl. Tu již několik let statečně okupuje RFactor 2. I když je třeba říci, že zrovna takové hodnocení je silně subjektivní.

Naše recenze skončila konstatováním, že i přes dnes již širokou nabídku konkurenčních titulů, ze které si každý závodník může vybrat hru právě přesně dle svých preferencí, ultimátní závodní simulátor prozatím neexistuje. Stane se jím právě vydaná Assetto Corsa Competizione ?

Na tuto otázku si zřejmě dnes neodpovíme, protože ACC se stále nemůže pyšnit plnou verzí s finální grafikou ani jízdním modelem. Můžeme ale již nyní nahlédnout pod pokličku toho, jakým směrem se produkt vydal a jestli má alespoň ambice stát se svatým grálem reálných simulací.

Grafika

Unreal engine odvádí svoji práci na výbornou a na grafice je to opravdu poznat, jelikož hra vypadá senzačně. Zejména je možné si vizuálů všimnout při kombinaci hustého deště a závodů za tmy, kdy voda odlétávající od vozidel před hráčem utváří neprostupnou mlhu srovnatelnou s tou v reálnách závodech. Prostě nevidíte nic.

Předpokládám, že v multiplayerových závodech, které prozatím nejsou ve hře dostupné (viz. roadmapa), se nebude jednat o oblíbený typ závodů. Taková kombinace je velice náročná na pozornost a um každého řidiče. V optimálních podmínkách vypadá hra také pěkně, zejména zpracování kokpitu působí vskutku reálně. Rozdíly oproti ostatním titulům se ale projevují v plné parádě až se změnou počasí. Grafika tedy je na takové úrovni, jakou bychom od titulu současnosti očekávali.

Zvuky

Po zvukové stránce bychom doposud za jasného vítěze mezi simulátory vybrali RaceRoom Racing Experience, které nechává všechny své konkurenty daleko za sebou. Snad vás tedy potěší, že zvuky v Assetto Corsa Competizione bychom označili za srovatelně kvalitní a realistické. Zejména při podřazování se každému fandovi motorsportu prostě musí objevit úsměv na tváři. Takhle to má vypadat. I celkové nastavení ostatních zvuků je velice příjemné, resp. agresivní, jak tomu má u závodů být.

Jízdní model

Nejslabší stránkou ACC je ovšem jízdní model, který působí jinak než v původním Assetto Corsa. Nejedná se o arkádu, ale o plně reálnou simulaci. Vylepšení oproti původnímu modelu z AC je znát. Přijde mi také o dost lepší než jízdní model PC2, ale ne tak dobrý, aby dokázal porazit či vyrovnat se těm v RF2, Automobilista, či RaceRoom.

Pocit z jízdy, rychlosti a celkové vnímání auta na trati je parádní. Odezva volantu však nepředává tolik informací, jako to dokáží výše zmiňované hry. Nicméně máme před sebou ještě dlouhý vývoj a je možné, že autoři budou jízdní model postupně ladit s tím, jak se hra bude nadále vyvíjet. Že není ohledně jízdního modelu vše 100%, naznačuje i nastavení ovládání, které je prozatím velice strohé.

Celkové zhodnocení

Prozatím je ve hře k dispozici jedna trať Nurburgring GP, jedno auto Lamborghini Huracàn GT3 a několik typů eventů. Můžete závodit s AI, případně zkusit porovnat svůj nejrychlejší čas s ostatními hráči, protože časy se synchronizují přes internet.

ACC má výborně nakročeno k tomu stát se klenotem mezi hry se závodní tématikou. Otázka je, jak se autoři postaví k věcem jako je jízdní model; jestli podpoří moderskou komunitu nebo jestli obsah hry zůstane čistě v mantinelech Blancpain GT; jak bude vypadat online multiplayer a avizované zahrnutí esportu.

To všechno jsou prozatím nezodpovězené otázky. Přesto se však už nyní dá hra doporučit všem, kteří zbožňují závodní simulace. Navíc ji do 14. prosince 2018 seženete za sníženou cenu 24,99 Euro s garancí updatů zdarma až do finální verze, která by měla opozdilce stát 44,99 Euro. A taková úspora už je znát.