PREVIEW – Vyhrabe se Metro Exodus z problematického vývoje?

Herní i knižní Metro se skvěle doplňují. Nejedná se pouze o zásluhu samotných vývojářů, kteří s citem respektují předlohu, ale i Dmitryje Glukhowského, který spolupracuje na scénáři. Exodus nebude výjimkou. Příběhem navazuje na poslední vydanou knihu ruského autora.

Arťom se nyní nachází mimo hranice moskevské podzemky a hráči mu budou muset pomoci v divočině „tam venku“. Hrdinný mladík vede skupinku rangerů, s nimiž se snaží objevit známky života na východě. Vývojáři slibují, že v postapokalyptické pustině strávíme více času než v Metro 2033 a Metro: Last Light dohromady.

Otevřený svět po vzoru S.T.A.L.K.E.R.

Markantní změny se projeví ve způsobu hratelnosti. Koridory budou nahrazeny otevřeným světem. Srdce každého fanouška zaplesá. Nachází se zde i jistá špetka naděje pro milovníky her S.T.A.L.K.E.R., které se s podivem dosud nedočkali svého spirituálního nástupce s výraznějším dopadem.

Jestli se někdo může přiblížit ke kouzlu postapokaliptického FPS s RPG prvky a otevřeným světem, ukrajinští 4A Games jsou těmi pravými lidmi.

Sérii Metro charakterizuje pomalejší tempo pro vychutnání hororové atmosféry a taktičtější přístup k přestřelkám. Ani předchozí díly nelze zařadit vedle střílečky jako Serious Sam nebo Doom. Vývojáři ale nyní daleko více apelují na stealth mechaniky, které plánují úzce zaimplementovat do tamějšího prostředí. Ruku v ruce s průzkumem nelineárních úrovní a postapokalypsou jde o velmi atraktivní spojení, které přidá na znovuhratelnosti.

Ve více lidech se to po jaderném holokaustu lépe táhne

Vylepšení stealthu neuškodí pocitu ze střelby. Hráč se dostane k ještě většímu množství "na koleně" vyráběných zbraní i armádních speciálů, které nestihl zneškodnit neúprosný zub nukleární zimy. Samozřejmě si Arťom bude moci své hračky všemožně vylepšovat a upravovat v závislosti na způsobu boje a aktuální situaci.

Arťom se nevydá na pouť sám. Jeho doprovod utvoří hned několik postav. Ve světě Dmitryje Glokowského však číhá smrt na každém rohu a ne všichni společníci se nutně musí dožít konce hry. Hráčova rozhodnutí určí, kdo a jak dlouho s ním bude putovat nehostinným, radiací zamořeným prostředím.

Významným prvkem nového Metra bude Aurora, fukční lokomotiva. Cestování přes planiny bývalé Ruské federace pěšky by bylo značně vyčerpávající. V rámci přesunu mezi lokacemi se Aurora dostane do křížku s jinými stroji na železnici, které ovládají členové frakcí, které chtějí zabránit Arťomově skupině v pokračování jejich výpravy. Na přesnější informace o roli Aurory si ještě počkáme.

Klamání hráčů na E3

Dosavadní informace o hře dávají naději na vydání skvělého titulu. O aktuálním projektu 4A Games se však nemluví jen v superlativech.. Jeho první prezentace totiž vypadala příliš skvěle, aby to mohla být pravda.

Metro Exodus se v poslední době stalo velice diskutované napříč herní komunitou. Poslední trailery totiž ukazují razantní pokles grafické úrovně hry oproti vertikálnímu řezu z E3. Vertikální řez (verticle slice) je termín, který se ve vývoji softwaru užívá pro vypracování prototypu finálního produktu, který prezentuje zamýšlenou podobu a funkcionalitu jeho vybrané části.

Ve videoherním průmyslu tyto prototypy nemají dobrou pověst, protože vzbudí v hráčích nesmírná očekávání, především díky grafickým orgiím nedosažitelných na domácích, byť herních, strojích. Touto problematikou by se dalo zabývat v celém samostatném článku.

Zmíníme zde pouze, že Metro Exodus se podobně jako Watch Dogs nebo Witcher 3: Wild Hunt značně vizuálně odlišuje od skvostné E3 prezentace. Pro samotné Metro Exodus to může znamenat jen pokles grafické úrovně v čase, kdy dorazí na trh. V horším případě dojde k prodloužení a zkomplikování vývoje díky problémům s optimalizací.

Metro Exodus bude skvělým doplňkem do již kultovní série Metro a žánru postapokalyptických stříleček. Možná si však na něj počkáme déle, než vývojáři slibují... což je při pomyšlení, co můžeme dostat, zcela zanedbatelné. Titul by měl dorazit na trh během konce tohoto roku na PC, Xbox One a PlayStation 4.