Příběhy ze Středozemě znají své režiséry. Kdo se chopí seriálového Pána prstenů?

Podle filmového magazínu Variety se Amazon a Warner Bros snaží mezi sebou vyjednat novou televizní adaptaci legendární fantasy – Pán prstenů, odhady mluví o zhruba 150 milionech dolarů za sezónu a okolo 200 - 250 milionů za vysílací práva. Na druhou stranu trilogie Pán prstenů vydělala 2,9 miliardy dolarů, získala 11 Oscarů včetně ocenění za nejlepšího režiséra, a návratnost je tedy nadějná.

Je známo, že Jeff Bezos, šéf Amazonu, hledá podobný trhák, jakým je Hra o trůny. Pán prstenů je natolik populární a profitující téma, že nemůže sáhnout vedle. Plánované seriálové zpracování bude, na rozdíl od filmové adaptace, mít možnost se daleko hlouběji a detailněji věnovat jednotlivým postavám či zápletkám, které se do filmu již nevešly. Mezi ně by mohl určitě patřit například Tom Bombadil, který v původní knižní předloze zastupuje důležitou roli.

Tyto starosti přenechal Amazon nově jmenovaným autorům celého děje. Podle posledních zpráv byla tímto úkolem pověřena dvojice J.D. Payne a Patrick McKay, kteří spolu již pracovali například na filmu Star Trek: Do neznáma. Podle filmové databáze imdb by měla dvojice spolupracovat také na novém filmu Godzilla vs. Kong, který má plánovanou premiéru až v roce 2020.

Payne a McKay se ke svému novému úkolu vyjádřili takto: „Cítíme se jako Frodo, když odcházel z Kraje, s velkou zodpovědností do nás vloženou – to je začátek dobrodružství na celý život.“ Vše je zatím pouze v plenkách a oba mají před sebou ještě dlouhou cestu, protože podle nové šéfky Amazon Studia, Jennifer Salke, by měl být nový seriál představen v roce 2021.