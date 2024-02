Přichází konec pro asistovanou reprodukci? Soud v Alabamě uznal embrya jako děti

Nicméně Nejvyšší soud v Alabamě se o to pokusil. Díky svému pátečnímu stanovisku možná změnil budoucnost celé asistované reprodukce, protože označil zmrazená embrya za „děti“ s nárokem na plná osobnostní práva. To znamená, že na tato embrya se musí pohlížet stejně jako na jakéhokoliv člověka, přičemž mají stejná práva.

Celý případ a rozsudek se týká kauzy, kdy jeden z pacientů vytáhl zmrazená embrya ze skladu a zničil je. Tato akce pak vyvolala žalobu proti nemocnici za neoprávněné zabití. Tato žaloba byla sice původně zamítnuta soudem nižší instance, ale Nejvyšší soud změnil definici dítěte a nově se nevztahuje i na nenarozené děti.

Rozhodnutí představil soudce Tom Parker, který dokonce citoval Bibli, aby svůj postoj utvrdil. Pravil, že lidský život je posvátný a nemůže být neoprávněně zničen. Tento přístup k otázce zmrazených embryí by mohl mít vážné dopady na budoucnost umělého oplodňování.

Zdroj: Shutterstock

Proces umělého oplodňování zahrnuje oplodnění vajíček mimo tělo a následný přenos embrya do dělohy. Tato technologie je klíčovou nadějí pro páry, které čelí problémům s početím. Nicméně proces IVF může produkovat mnoho embryí, přičemž jen málo z nich vede k živému porodu. Tento fakt se stává ještě komplikovanějším, pokud jsou zmrazená embrya považována za plnohodnotné osoby s právy.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Alabamy by mohlo způsobit, že kliniky IVF a pacienti budou čelit právním výzvám a nejistotě ohledně jejich postupů. Lékaři by se pak mohli rozhodnout pro omezení počtu vytvořených embryí, což by omezilo šance pacientů na úspěšné oplodnění. Tento krok by mohl mít vážné důsledky pro ty, kteří se spoléhají na IVF jako na svou šanci na rodičovství.

Barbara Collura, generální ředitelka RESOLVE: The National Infertility Association, vyjádřila obavy, že toto rozhodnutí může vést k zastavení většiny práce s IVF v Alabamě. Obavy z dopadů tohoto rozhodnutí se však neomezují jen na tento stát. Zastánci zdraví se obávají, že tato myšlenka na práva embryí by se mohla rozšířit i na jiné aspekty reprodukčních práv, jako jsou potraty nebo používání antikoncepce.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Alabamy o zmrazených embryích tedy otevřelo diskusi o etických a právních otázkách spojených s asistovanou reprodukcí. Budoucnost této technologie a její dostupnost pro páry s neplodností je nyní v ohrožení, a to nejen v Alabamě, ale i po celé zemi a možná i ve světě.