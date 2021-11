Proč jsou chytré hodinky ideální vánoční dárek pro muže, ženy, děti i rodiče?

Přestože vánoční dárky malují šťastné úsměvy na tvářích našich milovaných, s jejich výběrem obvykle otálíme a řešíme jej na poslední chvíli. V době, kdy jim můžeme koupit prakticky cokoliv, trpíme rozhodovací paralýzou a neustále čekáme, kdy nás osvítí nějaký nápad nebo kdy natrefíme na internetu na tip, kterým jednoznačně někoho potěšíme. Inu, tady je.

Chytré hodinky vládnou vánoční sezóně už několik let v řadě. Tento segment je tak akorát nový na to, aby stále našel obdarované, kteří nikdy žádné hodinky neměli. A tak akorát starý na to, abyste potěšili i ty, kterým už původní hodinky dosluhují.

Zatímco mobilní telefony už zůstávají roky stejné a akorát vylepšují fotoaparát, tak se chytré hodinky posouvají každým rokem technologicky dál a dál. To samé lze říci o vzhledu, který je pro mobilní telefony už univerzálně jednotný. Tmavá cihla, která se odlišuje pouze zadními čočkami a vlastním výběrem krytu.

Chytré hodinky oproti tomu jsou i módním doplňkem, kterým muž dotahuje svoji eleganci a žena svoji atraktivitu. V jejich funkcích si navíc každý najde to své. Někomu stačí čtení SMS bez vytahování telefonu, starší ocení přehled o svém srdečním stavu a okysličenost krve, někdo jiný naopak využije fitness výpočet kalorií při cvičení a ženy třeba uvítají menstruační kalendář.

Již roky na našem trhu působí česká značka ARMODD, která v tomto předvánočním období spustila Black Friday s ohromnými slevami na všechny své produkty. Na rozdíl od světových značek se našinci nebojí experimentovat, a vynikají tak jejich kolekce unikátním vzhledem a jedinečností. Ke svým hodinkám navíc nabízejí desítky výměnných řemínků za nízké ceny, přizpůsobit si je tak můžete dle svých preferencí a čas od času oživit.

Představme si ty nejzajímavější zástupce. Uvádíme je sice podle věkových kategorií, nicméně vhodné jsou univerzálně pro kohokoliv bez ohledu na pohlaví či věk. Konečná volba je jen na vás.

Pro menší děti do 12 let bychom doporučili sáhnout po ARMODD Roundz 3, které splňují všechny přednosti chytrých hodinek a cenově dávají největší smysl. Upozorňují na příchozí hovory, SMS zprávy, e-maily a zobrazují i zprávy z notifikací. Samozřejmě nechybí ani možnost ovládání hudby z telefonu. Počítají ušlé kroky a měří tep v reálném čase i v pravidelných intervalech. Spálené kalorie umí počítat napříč celým dnem i dle zvoleného sportovního režimu.

Potěší i měřením krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi, z čehož děti sice nebudou moudré, ale mohou s tím machrovat. Na ciferník je možné prostřednictvím aplikace importovat vlastní fotografii. Přizpůsobit si je mohou také vyměnitelnými řemínky. Na jedno nabití vydrží až 15 dní v pohotovostním režimu, případně až 3 dny při častějším využití chytrých funkcí.

O něco vybavenějším modelem, který je jen o pár stokorun dražší než-li Roundz 3, jsou ARMODD Wristcandy 2. Lépe využívají plochu svého rozlišení a text je čitelnější, čemuž pomáhá i IPS displej, který je zřetelnější na sluníčku. Jejich vzhled zahodil otáčivé kolečko a nahradil jej klasickým čudlíkem.

Funkce splňují standardní výbavu, tedy upozornění na příchozí hovory, SMS, e-maily a zprávy z aplikací. Baterku mají sice o něco slabší než Roundz 3, ale dovedou s touto kapacitou zacházet šetrněji, opět tedy na jedno nabití vydrží až 15 dní v pohotovostním režimu. Hodinky jsou kompletně v češtině. V mobilní aplikaci si můžete vybrat z více než 100 vzhledů ciferníků, případně importovat vlastní fotografii. Bohužel nedisponují vyměnitelnými řemínky, tedy výběr vzhledu je definitivní.

Ženy vybírají primárně podle vzhledu a vnímají chytré hodinky především jako módní doplněk. Při jejich výběr je tedy nutné brát v potaz především jejich design a výběr vyměnitelných řemínků. ARMODD Candywatch Premium 2 zaujmou už na první pohled svým kovovým zpracováním, který doplňuje atraktivní řemínek ve stříbrné, zlaté či růžové barvě.

Právě růžová varianta těchto hodinek je žhavou novinkou letošního roku, vychází dokonce až 12. listopadu. Po technické stránce jsou shodné s Wristcandy 2, tepe jim uvnitř stejný procesor, baterie a displej. Hlavním rozdílem je aplikace, která z měřených hodnot umí monitorovat i menstruační cyklus. Ciferník lze nahradit vlastní fotografií a řemínky střídat dle aktuální nálady či stylu.

Na stránkách ARMODD naleznete také chytré hodinky ARMODD Candywatch Crystal 2, které jsou technicky shodné s Candywatch Premium 2, odlišují se pouze gravírovaným tělem. Jelikož však vycházejí až 12. listopadu, nenaleznete je aktuálně v Black Friday.

I muži jsou se svým výběrem chytrých hodinek nároční, akorát v jiných ohledech. Dbají více na neutrální vzhled, kterým na sebe spíše neupozorní a kterou mohou univerzálně nosit do posiloven, do práce i do společnosti. Takovou neutrální volbou jsou ARMODD Squarz 9 Pro, které v případě potřeby je možné upravit vyměnitelnými řemínky i nahradit ciferník třeba vlastní fotografií. Díky širokému výběru vyměnitelných řemínků jsou však vhodné i pro ženy.

Hranatý design je obecně lepším výběrem pro displej, který tak může využít naplno celou plochu hodinek a nabídnout tak téměř dvojnásobnou úhlopříčku i rozlišení oproti předešlým zmíněným modelům. Uvnitř jim také tepe nejsilnější procesor z našeho výběru.

Z chytrých funkcí nabízí typickou výbavu, tedy upozornění na příchozí hovory, SMS zprávy, e-maily a notifikační zprávy. Měří tep v reálném čase i krevní tlak, ušlé kroky a okysličení krve. Samozřejmostí je kompletní česká lokalizace.

Pro ty nejnáročnější muže, kteří si potrpí na smysl, eleganci a technickou vybavenost, tu jsou ARMODD Silentwatch 4 Pro. Uvnitř jim také tepe nejsilnější procesor z našeho výběru, rovněž však nabízejí nejsilnější baterii i displej s největším rozlišením. Na obrazovku se tak vejde více informací a jejich dotykové ovládání je daleko přesnější.

Z hlediska funkcí jsou shodné se Squarz 9 Pro, připlácíte si však za pánský design a náhradní silikonový řemínek v balení navíc, který je při sportu vhodnější nežli původní kovový řemínek.