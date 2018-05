Proměňte svůj starý bicykl v elektrokolo: Stačí na zadní nasadit tuhle krabičku

Chcete světelný meč? Proč ne, výzkumníci zjistili, jak spojit fotony do tripletů lukas-cihak 02/19/2018 11:00:00 Výzkumníci z MIT a Harvardu zjistili, jak spojit fotony do tripletů. Díky tomu se zpomalily 100 000x, dokáží lépe přenést informaci a jsou ve vzájemné interakci. Kam povede výzkum dál? To se zatím ještě neví. https://cdr.cz/sites/default/files/foton_index.png