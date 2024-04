Průměrná rychlost pevného internetu v Česku? Vedeme si dobře

Jaká je průměrná rychlost přenosu dat v Česku a jaké internetové připojení je v současné době nejrychlejší na trhu?

Rychlejší připojení znamená svižnější načítání webových stránek, ale také lepší streamování videí, kvalitnější poslech hudby nebo bezchybnou kvalitu videohovorů přes služby, jako je Skype, Zoom nebo Teams, což je zcela zásadní pro lidi, kteří pracují z domova. Kromě rychlejšího načítání je důležité i stahování souborů v kratším čase.

Další důvod pro rychlý internet je cloudové úložiště nebo hraní her online

Dnes spousta lidí využívá cloudové úložiště, a to nejen pro ukládání osobních fotografií nebo dokumentů, ale také pro sdílení dat s dalšími lidmi. Rychlé internetové připojení je zásadní pro bezproblémové nahrávání a stahování dat. Bez rychlého internetu se neobejdou hráči online her, protože to poslední, po čem během důležité bitvy nebo závodu touží, je zaseknutí obrazu. Ruku v ruce s rychlostí hraje významnou roli i nízká latence, která je pro gamery stejně důležitá jako rychlý internet.

Rychlost internetu na doma závisí na tom, kde bydlíte

Jak rychlý internet doma máte, závisí na poloze vašeho bydliště. Ne všude je totiž dostupná potřebná infrastruktura. Většinou bývá vyšší rychlost ve městech a hustě osídlených oblastech. Na venkově nebo v osamocené chatce bude rychlost připojení pravděpodobně nižší. V současné době je nejrychlejším internetem na trhu optický internet. Ten je do jednotlivých domácností veden prostřednictvím optických vláken, jimiž tečou data rychlostí až 1 Gb/s. To je velký rozdíl oproti kabelovému připojení nebo ADSL, kde se rychlost internetu v řádu stovek Mb/s.

Užijte si online svět bez zpoždění

Při rychlosti 250 Mb/s zvládnete bez potíží surfovat na internetu, vyřídit e-maily nebo si přehrát video, 500 Mb/s utáhne televizní streamy a problém nenastane ani při hraní her. Jakákoli data, která se nahrávají na cloud, se v mžiku zálohují. S rychlostí 1 Gb/s budete doslova vysmátí, protože internet ustojí i připojení několika zařízení najednou v rámci chytré domácnosti. Celá rodina může být online v jednom momentě a na rychlosti internetu se toto zatížení nijak negativně neprojeví.

Průměrná rychlost internetu v roce 2024

Ze statistiky speedtest.net vyplývá, že v roce 2024 je průměrná rychlost internetu v České republice kolem 69 Mb/s. Nejrychlejší internet mají tradičně v Singapuru, a to kolem 286 Mb/s, na chvostu je pak Kuba s 2,55 Mb/s. Česká republika si v celosvětovém žebříčku vede velmi dobře. Poskytovatelé internetu navíc stále rozšiřují síť optického internetu a nabízejí tak svým zákazníkům rychlejší a stabilnější internetové připojení, které je v současné době digitální éry naprosto nezbytné.