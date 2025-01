První lidé byli v Evropě už před 2 miliony let. Dokazují to vykopávky v Rumunsku

V Oltețském údolí v Rumunsku byly nalezeny pozůstatky homininů, jejichž stáří se odhaduje na 1,95 milionu let. Tento objev přepisuje historii lidského osídlení Evropy, protože naznačuje, že první hominini dorazili do tohoto regionu o půl milionu let dříve, než se dosud předpokládalo. Nález byl učiněn na lokalitě Grăunceanu a přináší nové poznatky o adaptaci raných lidských předků na sezónní a mírné podnebí.