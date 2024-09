Qualifyze získává 54 milionů dolarů na zlepšení farmaceutických řetězců

Farmaceutický průmysl a jeho výzvy

Farmaceutický průmysl se skládá z komplexních a dlouhých dodavatelských řetězců, které zahrnují několik klíčových hráčů – od výrobců chemikálií a léčivých přísad až po výrobce léků a společnosti, které se starají o balení a logistiku. Tento komplikovaný proces činí výrobu léčiv velmi nákladnou, a jak popisuje zakladatel a generální ředitel společnosti Qualifyze, Dr. David Schneider, přispívá k vysokým cenám léčiv. Významná část nákladů je totiž způsobena právě problémy v dodavatelském řetězci. Jedna studie dokonce odhaduje, že chyby v dodavatelském řetězci mohou navýšit cenu léků až o 20 %.

Vtipná zkratka, vážný problém

Schneider poukazuje na ironii ve farmaceutickém průmyslu, kde se termín GMP (Good Manufacturing Practices) vtipně přezdívá „Dej mi papír“, což odráží nadměrnou byrokracii a papírování, které často převažuje nad skutečnou kontrolou kvality. Qualifyze chce tuto situaci změnit a zavést digitální, efektivnější metody kontroly. Spolupracuje s týmem 250 auditorů, kteří pravidelně kontrolují dodavatele a zajišťují, že splňují stanovené normy. Celkově má startup na starosti asi 3 000 dodavatelů pro více než 1 200 zákazníků.

Zdroj: Shutterstock

Technologie ve službách kvality

Qualifyze staví svůj byznys model především na lidech, avšak technologie hrají klíčovou roli v řízení informací a analýz. Společnost využívá AI a další analytické nástroje k lepšímu pochopení procesů ve výrobě a k efektivnějšímu sledování dodavatelských řetězců. Tento technologický přístup se osvědčuje – mezi klienty Qualifyze najdeme významné hráče jako Merck, Teva nebo Dr. Reddy's Laboratories. Firma tak přitahuje zájem nejen zákazníků, ale i investorů.

Investiční růst a expanze

Investiční kolo série B vedl Insight Partners, který je známý svým zájmem o společnosti s inovativními technologiemi. Mezi dalšími investory nechybí HV Capital, HarbourVest Partners, H14 a Cherry Ventures. Celkově tak Qualifyze získala již 84 milionů dolarů. Společnost se nyní zaměřuje na růst, především na americkém trhu, kde již působí, ale vidí velký potenciál pro další expanzi. Investice umožní společnosti rozšířit své analytické nástroje a zaměřit se na prediktivní řízení rizik, což může výrazně zlepšit efektivitu farmaceutických dodavatelských řetězců.

Výzvy a budoucnost

David Schneider při svém podnikání vychází z hlubokého pochopení farmaceutického průmyslu, které získal během své kariéry konzultanta ve společnosti McKinsey. Během této doby si uvědomil, že problém nespočívá jen v nalezení správných dodavatelů, ale především v tom, zda tito dodavatelé splňují všechny požadavky na kvalitu a regulační normy. To je výzva, kterou se Qualifyze snaží řešit.

Společnost nejen že sleduje dodržování GMP, ale zároveň se zaměřuje i na další aspekty, jako je ESG (Environmental, Social, and Governance) či CAPA (Corrective and Preventive Actions), což zajišťuje komplexní přístup k řízení dodavatelských řetězců. Jak sám Schneider říká: „Získání správné ceny je jen otázkou e-mailu, ale zajistit kvalitu je to, co je skutečně těžké.“

Budoucí příležitosti

S odhadovaným globálním růstem farmaceutického trhu na 1,5 bilionu dolarů do roku 2029 vidí investoři v Qualifyze velkou příležitost. Jak uvádí Ryan Hinkle z Insight Partners: „Qualifyze má jedinečnou příležitost rozšířit svou nabídku díky datům, která shromažďuje. Tyto informace může využít nejen k prediktivnímu řízení rizik, ale i k optimalizaci nákupních procesů.“ To otevírá dveře dalšímu rozvoji a většímu zapojení do amerického trhu, kde již firma působí.