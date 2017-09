RECENZE – Farpoint demonstruje nový AIM ovladač od Sony v kombinaci s PS VR

Úspěšné Horizon: Zero Dawn ohlašuje své pokračování v datadisku The Frozen Wilds

Úspěšné Horizon: Zero Dawn ohlašuje své pokračování v datadisku The Frozen Wilds Jáchym Flídr 06/14/2017 15:30:00 Před pár měsíci vyšlo jedno z aktuálně nejlepších akčních RPG s otevřeným světem, Horizon: Zero Dawn. Titul si zakládal na precizně sepsaném příběhu, nádherné grafice a chytlavých mechanikách. Těšme se na pokračování. https://cdr.cz/sites/default/files/horizon-frozen-wilds-e3-2017.png

Fallout 4 míří do virtuální reality. Vyjde exkluzivně pro PC Jáchym Flídr 06/12/2017 15:00:00 Spojení Falloutu 4 s VR bylo ohlášeno již dříve. Segment virtuální reality mezitím drobet vyspěl, zařízení za začala prodávat a stala se drobet dostupnější. Stále však tato scéna čeká na ty správné tituly, které by hráče donutily se trendu zúčastnit. https://cdr.cz/sites/default/files/fallout4-vr-e3-17.png

Uncharted: The Lost Legacy se ukazuje v novém strhujícím traileru Tomáš Herodek 06/14/2017 10:30:00 Slavná série, která by za sebou měla mít, co se týče velkých dílů, takzvanou tečku ještě neřekla své poslední slovo. Chystá se totiž samostatně hratelné rozšíření s názvem Uncharted: The Lost Legacy, které se připomíná novým videem. https://cdr.cz/sites/default/files/uncharted-e3-2017-uvodni.png