RedCap: Nová verze 5G zaměřená na nositelnou elektroniku a IoT brzy dorazí

Technologie 5G se v posledních letech stala synonymem pro rychlý internet a vysoký datový přenos, ale její aplikace se dosud zaměřovaly především na výkonné smartphony a jiná zařízení náročná na data. Nová specifikace RedCap, známá také jako "Reduced Capability" nebo NR-Light, nyní přináší možnost, jak využít výhody 5G i pro zařízení s nižšími požadavky na datový tok a výkon. RedCap by mohl znamenat významný posun pro nositelnou elektroniku, senzory a různé produkty v oblasti internetu věcí (IoT), protože nabízí optimalizaci v podobě nižší spotřeby energie a jednodušších, a tudíž i levnějších zařízení.

Co přesně RedCap přináší?

RedCap (zkratka pro "Reduced Capability") je technologie, která poskytuje podobné pokrytí a stabilitu jako tradiční 5G sítě, ale s nižší šířkou pásma a menšími nároky na výkon. To znamená, že je ideální pro menší zařízení, která nepotřebují přenášet obrovské množství dat, ale spíše stabilní a energeticky efektivní připojení.

RedCap je navržený pro zařízení jako chytré hodinky, nositelnou elektroniku, senzory v domácnostech, bezpečnostní kamery a podobně. Tato zařízení nepotřebují velkou rychlost přenosu, ale dlouhou výdrž na jedno nabití, což RedCap umožňuje díky své optimalizaci. Podle odborníků by tato technologie mohla zásadně snížit náklady na výrobu těchto produktů, což by mohlo otevřít cestu k širší dostupnosti například levnějších chytrých hodinek, XR brýlí nebo kamer, které budou na jedno nabití vydržet déle než kdykoli dříve.

AT&T a T-Mobile jako průkopníci

Prvními operátory, kteří nasadí RedCap do praxe, budou podle dostupných informací AT&T a T-Mobile. AT&T začal testovat RedCap na své síti už začátkem tohoto roku a podle zpráv plánuje uvedení prvních zařízení s NR-Light až v roce 2025. Na druhou stranu T-Mobile je připraven uvést své první produkty ještě před koncem letošního roku.

Co konkrétně se od těchto zařízení dá očekávat? AT&T naznačuje, že by mezi prvními produkty mohly být levné mobilní hotspoty a dongly. Například nedávno představený TCL Linkport IK511, 5G USB dongle, by mohl být první vlaštovkou mezi těmito zařízeními. Tyto produkty by mohly posloužit jako cenově dostupná řešení pro připojení k 5G, aniž by bylo potřeba investovat do drahých a výkonných zařízení.

Technologie, která zjednoduší a zpřístupní nositelnou elektroniku

RedCap je součástí širšího plánu, jak rozšířit využívání 5G technologie i pro běžné a každodenní produkty. V současnosti je většina 5G zařízení drahá, protože vyžadují sofistikované čipy a výkonné antény. RedCap naopak umožní vyrábět zařízení s jednodušší konstrukcí, nižšími nároky na napájení a nižšími výrobními náklady.

Modem Snapdragon X35, který byl uveden Qualcommem loni, bude pravděpodobně jedním z prvních chipsetů, které budou RedCap technologie využívat. Tento modem je optimalizovaný právě pro nižší datové přenosy a nižší energetické nároky, což z něj činí ideální volbu pro nová RedCap zařízení. Qualcomm již navázal spolupráci s několika klíčovými partnery, včetně T-Mobile a AT&T, kteří plánují tuto technologii začlenit do svých produktových portfolií.

Připravované produkty a budoucí vyhlídky

I když dosud nebyly oznámeny konkrétní modely zařízení, která by RedCap využívala, očekává se, že první vlna produktů bude zahrnovat především levnější IoT zařízení, jako jsou mobilní hotspoty, USB dongly, chytré hodinky a další produkty s nízkou spotřebou energie. V následujících letech by se však RedCap technologie mohla objevit i ve složitějších zařízeních, například v rozšířených realitách (XR brýlích), domácích senzorických systémech nebo nositelných kamerách.