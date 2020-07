Ruskému hackerovi zadrženému v Praze hrozí v San Francisku 30 let ve vězení

Zdroj: Pixabay

Během pátečního zasedání soudu v San Francisku byl ruský občan, Jevgenijev Nikulin, uznán vinným ze spáchání hackerských útoků. Do Spojených států amerických byl tento třicet dva let starý hacker vydán Českou republikou poté, co byl zadržen v roce 2016 v jednom z pražských hotelů. O vydání Nikulina požádala mimo USA i Ruská federace.

Nikulin byl shledán vinným hned v devíti bodech obžaloby, podle které měl v roce 2012 zaútočit na LinkedIn, Formspring a Dropbox, kde se zmocnil dat z více než 117 milionů účtů. Závěrečný soud pak proběhne až 29. září. Podle tamní legislativy by mohl Nikulin dostat až 30 let vězení odpovídající za krádež dat, instalování malwaru, krádež indentity a počítačové útoky.

„Nikulinovo usvědčení je přímou pohrůžkou těm, kteří se chtějí stát hackery, ať jsou kdekoli. Počítačové hackerství není jenom trestný čin, je to přímé ohrožení bezpečnosti a soukromí Američanů. Americké donucovací orgány budou na tu hrozbu reagovat bez ohledu na to, kde má původ,“ uvedl prokurátor David Anderson. Nikulin podle poroty nepáchal tento zločin za účelem finančního obohacení.

Celá kauza kolem Nikulina byla v poslední době kvůli koronavirové krizi přerušena. Existuje mnoho teorií týkající se Nikulina, které ho podezírají ze spolčení s dalším obviněným hackerem, Nikitou Kislicinem, a prodeji ukradených dat. Jiné zdroje zase uvádí napojení na ruské zpravodajské služby. Jisté prozatím je jen to, že byl Nikulin součástí větší organizované skupiny se sídlem v Moskvě.