Rusko bez Applu? Nový ruský zákon definuje, které společnosti opustí trh

O tom, že se Rusko snaží být nezávislé na ostatních zemí i v případě internetu, kdy si vybudovalo vlastní Rusnet, jsme vás již informovali. Nyní Ruská federace pokročila v osamostatňování se zase o stupeň dál. Dolní komora ruského parlamentu totiž nedávno schválila zákon, který bude znemožňovat distribuci vybraných zařízení a softwaru na území Ruské federace. Jedná se o zařízení, které nemají předinstalovaný schválený ruský software.

Pokud vše půjde podle plánu, tak by tento zákon měl vejít v platnost již v půli příštího roku. Do té doby však musí ruská vláda ještě zveřejnit jmenný seznam produktů a zařízení, která budou tímto zákonem zasažena. Z toho mimo jiné vyplývá, že by mohl být ohrožen i prodej iPhonů v Rusku.

„Když nakupujeme elektronická zařízení, mají většinou v sobě již předinstalované jednotlivé aplikace, původem ze západu. Z pochopitelných důvodů si člověk, který je vidí může myslet, že nejsou dostupné žádné místní alternativy. Pokud bychom uživatelům spolu s předinstalovanými aplikacemi nabízeli také ty ruské, budou mít právo výběru,“ vysvětluje Oleg Nikolajev, jeden ze spoluautorů nového nařízení.

Podle určité skupiny lidí se jedná o cenzuru a i v samotné Rusku panují obavy, aby tento schválený software neobsahoval například různé nástroje na sledování činnosti uživatele. Někteří výrobci se však vyjádřil tak, že nechtějí, aby do jejich zařízení bylo tímto způsobem zasahováno. V konečném důsledku tak bude tento zákon mít ten efekt, že společnosti, které odmítnou nabízet i ruské alternativy ke svým aplikacím, budou muset opustit ruský trh.

Jednou z těchto firem bude pravděpodobně i Apple, který je proslulý tím, že nedovolí nikomu, aby zasáhnul do jejich zařízení, natož aby tam dal neznámý ruský software. A právě iPhony tvoří třetinu na ruském trhu se smartphony. Na druhou stranu se podle Nikolajeva se jedná jen o snahu umožnit ruským firmám konkurovat západnímu monopolu.