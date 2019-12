Rusko buduje středisko na ochranu Země před asteroidy, může jej militarizovat

I když Ruská federace v poměrně nedávné době sama varovala před americkou militarizací vesmíru, tak Ruská kosmická agentura Roskosmos veřejně oznámila, že sama chce vybudovat speciální středisko, kde by zaměstnanci pátrali po všech možných nebezpečných vesmírných těles či vesmírného odpadu. V budoucnu je možné, že toto nové středisko bude militarizováno z důvodu ochrany planety.

Podle všeho by měl být zřízen ještě monitorovací systém a informační podpora pro bezpečnost aktivit v blízkém vesmíru s oficiálním názvem „Russian Center for Small Celestial Bodies.“ Na základě informací získaných ze zpravodajské agentury UrduPoint News by měl tento projekt projít oficiálním schválením již příští rok.

V tuto dobu se uvažuje o zachování jeho činnosti minimálně do roku 2030, či-li deset let. V souvislosti s výskytem Zemi ohrožujících vesmírných objektů a odpadu samozřejmě vyvstává otázka, zda to bude Ruská federace jen monitorovat, abychom věděli, na co se připravit, nebo zda má připravený i plán, jak tyto případné hrozby odklonit.

Je tedy možné, že dojde z ruské strany k částečné militarizaci vesmíru, i když to samotná Ruská federace kritizovala u Spojených států. Podle odborníků se však jedná prozatím o vzdálenou budoucnost. Nyní se totiž tým specialistů zabývá spíše matematickými modely a řešením různých složitých algoritmů.