Technologie budí rozpaky i vášně a dalo by se o nich mluvit celé dny. Dnes se tedy společně podíváme na sedm zajímavostí ze světa techniky, které možná znáte, ale možná taky ne.

„Syndrom fantomových vibrací“

Nedávné studie se zabývají fenoménem známým jako syndrom fantomových vibrací, kdy uživatelé cítí vibrace svého zařízení v očekávání příchozího hovoru nebo zprávy, byť telefon ve skutečnosti vůbec nevibroval. Ze zjištění vyplývá, že většina uživatelů nepovažuje uvedené „halucinace“ jako problém, ale zároveň je tato novinka mezi „syndromy“ velmi častá.

Google si pronajímá kozy

Dan Hoffman, ředitel oddělení nemovitostí a služeb pro pracoviště v kalifornském sídle společnosti Google, najal společnost, která nabízí nové řešení údržby trávníku... kozy! Společnost California Grazing pronajímá Googlu stádo 200 koz a dobře vycvičenou border kolii jménem Jen. Formace se v areálu stará o krocení plevele a spásání trávy. Podle Hoffmana sice kozy stojí přibližně stejně jako sekačky na trávu, ale nejsou tak hlučné, nejezdí na benzín ani neznečišťují ovzduší

Hrací karty od společnosti Nintendo

Dávno předtím, než společnost Nintendo způsobila revoluci ve videoherním průmyslu, vyráběla hrací karty. Historie společnosti Nintendo se začala psát v roce 1889. Tehdy byla založena jako společnost vyrábějící ručně vyráběné hrací karty hanafuda. V polovině 20. století pak společnost licencovala grafiku karet třetích stran, například postavičky od Disneyho, a v 60. letech 20. století se rozšířila na nespočet druhů hraček. Pronikání do světa her začalo teprve v roce 1972.

Online hazardní hry přinesly za necelých 30 let miliardové příjmy

Online hazardní hry jsou relativně novým průmyslovým odvětvím, které vzniklo jen díky technologiím. Internetové sázení je v současnosti dostupné 365 dní v roce a stala se z něj významná ekonomická síla. První online kasino se skutečnými penězi spustila v roce 1996 společnost InterCasino. Do roku 1997 vyrostlo více než 200 online kasin, která ročně inkasovala kolem 1 miliardy dolarů. Od té doby se odvětví online hazardních her rozrostlo jako houby po dešti a očekává se, že více než 4 000 online kasin vygeneruje v příštích několika letech příjmy přesahující 100 miliard dolarů.

Denně se ve službě Google vyhledají přibližně 3,7 miliardy dotazů

Neuplyne vteřina, aby do Googlu nebylo zadáno asi 40 000 vyhledávacích dotazů. To dohromady dává více než 3,7 miliardy celosvětových vyhledávání denně, které Google zpracovává, a 1,2 bilionu vyhledávání ročně. Zajímavé je, že 7,2 % tohoto provozu pochází od lidí, kteří vyhledávají výraz „Google“. Lidé, kteří se zajímají o to, co svět hledá, nabízí služba Tendy Google nejrůznější informace.

Nokia prodávala toaletní papír

Společnost Nokia, která se proslavila spotřební elektronikou a kdysi prodala více mobilních telefonů než kdokoli jiný na světě, původně prodávala toaletní papír. Finská nadnárodní korporace Nokia byla založena v roce 1865 jako samostatná papírna. Až koncem 20. století společnost zužitkovala rostoucí popularitu počítačů a mobilních telefonů.

Více než 90 % světové měny je digitální

Na světě je 92 % měny digitální, což znamená, že většina peněz, které vyděláte, se kterými obchodujete, za které nakupujete zboží, služby atd., existuje pouze v počítačích a na pevných discích. Odhaduje se tedy, že pouze 8 % světové měny tvoří fyzické peníze. I když to není přesný údaj, zdá se, že se na něm ekonomové shodují. A měnu uchovávají elektronicky dokonce i banky.