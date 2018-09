Seriálového Zaklínače ztvární Muž z oceli. Finále první série se již dopisuje

Hlavní roli Bílého vlka si zahraje Henry Cavill, který se v posledních letech proslavil hlavně rolí Kal-Ela a v aktuální novince Mission Impossible: Fallout exceluje v roli agenta Walkera a naprosto užasné soubojové scéně na toaletách. Potvrdily se tak spekulace z poslední doby, kdy i samotní fanoušci zveřejnili obrázek, jak by si tohoto herce představovali jako Geralta.

My se této volbě rozhodně nebráníme. Cavill je velmi dobrý herec, který má své kvality. Snad jediné, co bychom ocenili, aby v době natáčení seriálu neměl v jiném filmu smluvně nakázané, že musí být oholen. Vzpomeňme na Justice League, kdy jeho povinný vous byl digitálně odstraněn, a tedy měl následně jako Superman velmi vtipné a občas nepřirozené výrazy v obličeji.

Už samotné oznámení bylo velmi vtipné. Herec ho totiž oznámil na svém Instagramu, kde zveřejnil fotku přihlašovací obrazovky do Netflixu s popisem, že jeho adresa se mění na Geralt, Kaer Morhen a kontaktní osbou na dané adrese je Vesemir (Geraltův zaklínačský učitel). Rozhodně příjemnější oznámení, než formou oficiálního oznámení skrze média. A když jsme u herců, o roli Vesemira projevil zájem Mark Hamill, známý především jako Luke Skywalker, nebo hlas Jokera v animovaných seriálech a hrách.

K seriálu máme ale i několik dalších informací. První je, že bylo definitivně potvrzeno, kde přesně by se měl seriál natáčet. Volba padla na Maďarsko a Slovensko, kdy jsou tyto země většinou voleny pro příznivější ceny, než například u nás. Navíc slovenský Oravský zámek původně sloužil jako inspirace pro vzhled Kaer Morhen, tudíž je zde šance, že se objeví jako tato pevnost i v seriálu.

Další příjemnou novinkou je oznámení Lindy Hissrich, že aktuálně dopisuje finále seriálu. Neznamená to hned, že by byl kompletní celý scénář, jelikož často se jako první píšou první a poslední epizody plus stěžejní díly uprostřed seriálu a následně se píší ty s menší prioritou, i tak je ale dobré vědět, že vizi mají jasnou a scénář bude brzy hotový.

Jelikož pak tvůrce čekají ještě castingy na ostatní role a musí proběhnout samotné natáčení, očekáváme, že bychom se seriálu měli dočkat nejspíše v roce 2020. Zároveň nás velmi zajímá, kdo se postará o soundtrack, jelikož fanoušci mají s hudebním doprovodem aktuálně spojenou skupinu Percival, která dělala soundtrack ke třetímu dílu. Nás ale aktuální průbeh příprav těší a věříme, že seriál má opravdu velkou šanci uspět.