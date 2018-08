Seriálový Zaklínač bude natáčený v Evropě, nikoliv v Americe

Jeden, možná dost zásadní, se nyní zodpověděl. Aby byl dodržen ten správný slovanský nádech, který k Zaklínači neodmyslitelně patří, bude se seriál natáčet v Evropě, kde přesně se však neví. Horkým favoritem je logicky Polsko, nicméně by se mohlo stát, že by se mohlo natáčet i u nás. Což by bylo velmi příjemné.

Tyto informace přinesl režisér Tomasz Bagiński, který na seriálu pracuje. Pokud vám jméno nic neříká, je se sérií Zaklínač velmi provázán, jelikož stál za intro filmečky ke všem třem herním dílům. A na kvalitě přidává i fakt, že natočil krátký film The Cathedral, za který dostal Oscara. Zároveň s chválí, že spolupráce s Netflixem je velmi dobrá, jelikož ze strany giganta je spolupráce velmi profesionální.

Jinak se příliš detailů neví. Zatím pouze to, že by seriál měl mít osm dílů, inspirovat by se měl Geraltovou petalogií a dočkáme se jej v roce 2020, tím pádem se bude jednat o zajímavou konkurenci seriálu ze světa Pána prstenů, který chystá Amazon. Nad seriálem drží ruku i Sapkowski jako poradce.

Dočkat bychom se pak měli mimo Geralta i postav jako Yennefer, Marigold, Triss, Ciri, Regis a další. Co však bude zajímavé bude fakt, že mnoho pstav se v angličtině jmenuje trochu odlišně. Nejvíce je to znát na postavá Triss Ranuncul a Marigolda. Jejich jména jsou totiž Triss Marigold a Jaskier (v angličtině Dandelion). Bude tak vlastně zajímavé sledovat jak bude vypadat český překlad, kde bychom byli nejšťastnější, kdyby na překladu pracoval Filip Ženíšek, který má za sebou například překlad třetího dílu.

V případě, že by se natáčelo v České republice, která místa byste označili za zajímavé lokace se slovanským nádechem hodný světa Zaklínače?