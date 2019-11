Seriálový Pán prstenů se dočká druhé série, oznámil Amazon před dotočením první

Celou jednu generaci zasáhly dvě trilogie z díla J.R.R. Tolkiena - Pán prstenů a Hobit. Díky filmovému zpracování se jedná historicky o jedny z nejúspěšnějších kinematografických počinů vůbec. Důkazem toho je i zisk, který je 2,9 miliardy dolarů. Navíc získali 11 Oscarů včetně ocenění za nejlepšího režiséra.

To byl i důvod, proč společnost Amazon odkoupila práva na tento příběh a natáčí tento příběh znovu, avšak tentokrát jako seriál. Amazonu se to zjevně vyplatí i přes vysoké poplatky, které se podle odhadů pohybují okolo 150 milionů dolarů za sezónu a okolo 200 - 250 milionů za vysílací práva. Podnět k tomu dal sám šéf, Jeff Bezos, který hledal pro svou společnost podobný trhák, jakým byla třeba Hra o trůny.

Nově však nastalo velké překvapení v podobě neobvyklého kroku. Vzhledem k tomu, že Amazon předpokládá extrémní úspěch, již nyní schválil natáčení druhé sezony, aniž by dotočili tu první. Zajímavé je, že oficiálně se tento seriál nachází pouze ve stádiu předprodukce, což znamená, že fakticky nebyl natočen ani jeden celý díl.

Jako prostory pro natáčení byl zvolen Nový Zéland, ale před tím, než se začne natáčet první sezona, je nutné mít shromážděné alespoň herecké osazenstvo. Prozatím pronikly na veřejnost jen tři jména, a to Will Poulter, Markella Kavenaghová a Joseph Mawle. Díky seriálovému zpracování tak budou mít autoři možnost se daleko hlouběji ponořit do děje, na což netrpělivě čekají všichni fanoušci.

Dědici J.R.R. Tolkiena s tímto natáčením souhlasili a jeho vnuk se má dokonce na scénáři i podílet, ale existují i obavy, že se duch Tolkiena zcela vytratí a půjde jen o příběh „inspirovaný“ Tolkienem. Celý děj se má odehrávat ještě před Společenstvem prstenu. Nezbývá tak nic jiného než doufat, že to tvůrci seriálu chytí za správný konec. Oficiální premiéru by tento nový seriál měl mít až v roce 2021.