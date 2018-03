Série Might & Magic se vrací, ale pamětníci zapláčou

Trocha historie

Série Might & Magic svého času patřila mezi přední dungeonovky, které se těšily slávě a popularitě již od dob prvního dílu v roce 1987. O osm let později dokonce své univerzum otevřela ještě druhé značce, Heroes of Might & Magic, kterou možná tuzemské publikum pamatuje lépe.

Obě značky byly na vrcholu, dokud byly vyvíjeny společností New World Computing pod vydavatelstvím 3DO a dokud na jejich produkci dohlížel Jon Van Canaghem. Obzvláště před koncem tisíciletí jsme se dočkali hned dvou legendárních titulů, na které komunita pamatuje dodnes:

Might & Magic VI: Mandate of Heaven

Heroes of Might & Magic III: Restoration of Erathia

Následujícím dílům Might & Magic už však bohužel ublížila každoroční pravidelnost, kdy nezbýval dostatek času pro inovace. Problémy se týkaly i Heroes of Might & Magic, která na legendární třetí díl navázala špatně přijatým čtvrtým dílem, které si naopak nadmírou inovací podrazilo špalek. V roce 2003 tak společnost 3DO prodala obě značky Ubisoftu.

Ubisoft nelenil a postupem času obě značky oživil, leč nejprve došla řeč právě na Heroes of Might & Magic, které se pokoušelo napodobit úspěch trojek s pátým, šestým a sedmým dílem. Onu legendárnost však mezi hráči nezopakovala, byť sedmý díl je považován již za vcelku povedený.

Původnímu Might & Magic společnost nevěnovala příliš pozornost. Teoretizovat lze nad tím, že po roce 2003 nepovažovala žánr dungeonovek za výnosný, a trh raději přenechala konkurenční sérii The Elder Scrolls, která se od svého původního vzezření vyvinula, a v roce 2002 vydala veleúspěšný Morrowind. Na evoluci žánru reagoval Ubisoft skrze Dark Messiah of Might and Magic, o kterém se příliš nemluví.

S nástupem digitální distribuce začala vzrůstat popularita nezávislé tvorby, která mnohdy hrála na nostalgickou notu a reprodukovala žánrové principy z přelomu tisíciletí. V rámci dungeon crawlerů můžeme vypíchnout například Legend of Grimrock, jehož úspěchu si patrně všiml i Ubisoft a rozhodl se oprášit po dlouhých 12 letech také značku Might & Magic (nikoliv Heroes).

V roce 2014 jsme se tak dočkali Might & Magic X: Legacy, které si vysloužilo smíšené názory. Titulu chyběla komplexnost, cit pro detail a při hraní se tvářila příliš bezduše a účelově, ačkoliv na první pohled bylo vše na svém místě. Nyní se značka přesouvá na mobilní telefony, a svůj odkaz opět osekala.

Mobilní verze

Nové Might & Magic Elemental Guardians funguje v uzavřené verzi již nějaký ten pátek. Oficiálně se jej však dočkáme letos 31. května pro platformy Android a iOS. Od tohoto víkendu je otevřena předběžná registrace pro všechny, kdo si nechtějí nechat vydání uniknout, hrát od prvního dne a získat náskok před ostatními hráči.

Rok existence hry v uzavřeném stavu nám však dává dostatek materiálu ke stručnému zhodnocení toho, co může titul nabídnout.

Z původní značky si Might & Magic Elemental Guardians vzali víceméně jen ovládání čtyř postav a prvky tahového RPG. Již se nejedná o otevřený svět, ale jen o zápasnické minihry, na které se připravujete ve svém menu. Bohužel ani nepipláte svoje postavičky, ale otevíráte v bedničkách mocnější a vzácnější příšerky, které mohou zastat jedno ze čtyř míst ve vaší partě. A platíte, platíte, platíte...

Aby mohl být titul o to více přístupnější pro masy a oslnil i hráče, kteří nechtějí v tramvaji zběsile ohmatávat své mobilní telefony, nabízí hra možnost automatických soubojů, kdy se víceméně pouze díváte, jak vámi sestavená parta drtí protistranu.

Might & Magic Elemental Guardians si jistě najdou svoji cílovou skupinu, ale přítomnost tak slavné značky k marketingovým účelům zamrzí především pamětníky, kteří rádi vzpomínají na její zlatou éru. Hráli jste některý z předešlých dílů? Jak se tváříte na cestu, kterou se značka pod plachtami Ubisoftu vydala?