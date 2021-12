Shrnujeme letošní The Game Awards a nová videoherní oznámení

Alan Wake 2

Fanoušci temných hororovek s poutavým a hlubokým příběhem plném zvratů a emocí se mohou těšit na pokračování brilantní série Alan Wake. O trochu méně potěšení však přináší datum vydání, to totiž bylo stanoveno až na rok 2023.

V rámci představení jsme se dozvěděli, že by hra měla běžet na Northlight enginu, a samo Remedy o hře tvrdí, že by se mělo jednat o nejhezčí hru od jejich studia. Vydání je plánováno na nové generace konzolí a počítače se systémem Windows.

Senua's Saga: Hellblade II

Vikinský simulátor života s psychózou v době železné se pochlubil dalším trailerem na nový díl. Tentokrát jsme dostali šanci nakouknout i na reálný gameplay z nového dílu Senua's Saga: Hellblade II.

V šestiminutovém traileru můžeme vidět herní záběry Senuy a skupiny Piktů svádějící neúspěšný boj s obrem (vzhledem k mytologickému pozadí možná s trolem). Bohužel zatím stále neznáme datum vydání ani kdy se dočkáme dalších informací, již nyní však víme že půjde o exkluzivitu pro Xbox Series a PC.

Star Wars Eclipse

Že by se série Star Wars konečně dočkala pořádné a kvalitní herní adaptace, jakou si její univerzum zaslouží? Na scénu totiž přichází novinka, která tentokrát nečekaně nevyjde z dílny neoblíbeného Electronic Arts.

Pod křídla si ji tentokrát vzalo studio Quantic Dreams, které naposledy proslulo zajímavou akční adventurou Detroit: Become Human. Hra Star Wars Eclipse má vycházet ze stejného žánru, a odehrávat se bude přibližně 200 let před začátkem filmové ságy, v době, kdy se řád Jediů nacházel na svém vrcholu.

The Matrix Awakens

Připravte se na okouzlující možnosti grafiky „nové“ generace, kterou předvádí humorně představená hra The Matrix Awakens. Ta má zároveň fungovat i jako promo k novému filmu a jako demonstrace schopností nového Unreal Engine 5.

Pokud vlastníte Xbox Series nebo PlayStaion 5, můžete se již nyní přesvědčit o síle nových technologií v přibližně dvacetiminutové demoverzi, jež je volně dostupná všem zájemcům.

Wonder Woman

Po velkém úspěchu letošních Guardians of the Galaxy (jež si později v průběhu The Game Awards odnesli i ocenění) se hrám s komiksovou předlohou se nově přidává i Wonder Woman z „konkurenčního“ univerza DC.

Za hrou bude stát studio Monolith, kteří mají na svědomí třeba Middle-Earth: Shadow of Mordor/War, z čehož vyplývá nejen jejich zkušenost s herními adaptacemi existujících sérií, ale i jejich tradiční Nemesis systém.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Příští rok se také dočkáme i další adaptace vycházející ze světa DC komiksů. Tentokrát půjde o šílenou jízdu se Suicide Squad, jež mohou mnozí fanoušci znát i z existujících filmových adaptací.

Jak název napovídá, v Kill the Justice League se v kůži záporáků pokusíme násilně zastavit členy Ligy spravedlivých, které ovládl padouch Brainiac. Hru vyvíjí tvůrci série Batman: Arkham a vydání je plánováno na konzole PlayStation 5, Xbox Series a PC.

The Expanse: A Telltale Series

Společnost Telltale zažívá zmrtvýchvstání, a to rovnou ve velkém – adaptovat budou tentokrát jeden z nejoblíbenějších sci-fi seriálů současnosti. Herečka Cara Gee si ve nové adventuře zopakuje svoji roli oblíbené postavy Caminy Drummer, a vy se v její roli budete muset potýkat s obdobně těžkými volbami, jakým čelila i v průběhu seriálu.

Příběh se bude odehrávat ještě před začátkem televizní série a nabídne tak náhled do její spletité historie. Datum vydání zatím nebylo stanoveno, a kromě PC ještě nebyly ani oznámeny žádné další platformy.

Dále představeno/přiblíženo v nových trailerech: