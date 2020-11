Simulátor chození na procházku: Robotická ruka nahradí Japoncům přítelkyně

Země vycházejícího slunce je známá svými vysokými nároky na zaměstnance, kteří v pracovním procesu tráví více času, než aby ho využívali jakýmkoliv jiným způsobem. Ne, že by všichni místní byli zarputilí workoholici, ale na takový způsob života už si zkrátka léty zvykli.

Zejména muži pak mají v japonských končinách velký problém s navazováním milostných vztahů, některým z nich teď každopádně může reálnou přítelkyni nahradit robotická ruka. Nemá využití, které člověka napadne zřejmě jako první, zařízení pojmenované My Girfriend in Walk má čistě psychologický charakter.

Vyrazit s ním uživatel může na dlouhou romantickou procházku. Zařízení obsahuje tlakové senzory, což v praxi znamená, že když člověk ruku stiskne, stiskne ho také. A když půjde příliš rychle, vytvoří umělá dlaň pocit, že svého partnera táhne zpět. Obsahuje také topítko v dlaních a prstech. Pro autenticitu ve výbavě nechybí ani zvlhčovač.

To rozhodně není všechno. Atmosféru skutečné přítelkyně po boku pak prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu doplňují zvuky kroků, dechu a šustění oblečení. Za robotickým "simulátorem držení se za ruce" stojí výzkumníci z japonské univerzity v Gifu. Tvrdí, že zařízení My Girlfriend in Walk je jednodušším řešením než hledání skutečné přítelkyně.