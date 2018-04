Slevový kód na výstavu CEBIT 2018 pro čtenáře magazínu CDR.cz a Diit.cz

CEBIT 2018 – Obchod, kontakty a nové myšlenky. Komplexnost, kterou tvoří veletrh, konference a networking-events, umožňuje celkový pohled na digitalizaci firem, správy a společnosti.

Na veletržní platformě “ d!economy “ naleznou profesionálové oboru IT a manažeři podniků, z veřejného sektoru a obchodu všechno, co je nutné k digitalizaci ekonomiky a správy.

“ naleznou profesionálové oboru IT a manažeři podniků, z veřejného sektoru a obchodu všechno, co je nutné k digitalizaci ekonomiky a správy. Veletržní formát „ d!tec “ se obrací na vývojáře softwaru. Statupy zde předvedou disruptivní obchodní modely a vědci ukážou technologie blízké i vzdálenější budoucnosti.

“ se obrací na vývojáře softwaru. Statupy zde předvedou disruptivní obchodní modely a vědci ukážou technologie blízké i vzdálenější budoucnosti. Na pódiích „ d!talk “, kde proběhnou konference, budou hovořit vizionáři, kreativní osobnosti a experti z celého světa.

“, kde proběhnou konference, budou hovořit vizionáři, kreativní osobnosti a experti z celého světa. Emocionálním jádrem veletrhu CEBIT je „d!campus“, který nabídne místo pro networking s příjemnou atmosférou, živou hudbou a stánky s občerstvením.

CEBIT představí digitální transformaci nově – ale jedno zůstává: Půjde o obchod a kontakty! CEBIT 2018 začíná v pondělí 11. června konferencí a dnem pro média, výstava začíná v úterý 12. června. Veletržní haly budou otevřené od úterý do čtvrtka od 10 do 19 hodin, d!campus do 23 hodin a v pátek bude CEBIT otevřen od 10 do 17 hodin. Další informace jsou k dispozici na www.cebit.com

Kód na 50% slevu na vstupenky

Čtenářům vydavatelství CDR server s.r.o. nabízíme promotion code pro slevu 50 % z ceny permanentních elektronických vstupenek (eTickets) platných po celou dobu konání veletrhu CEBIT 2018: ZKBAdCZnWf

Slevový kód (promotion code) lze uplatnit při zakoupení vstupenek online přes Ticketshop na internetové stránce veletrhu CEBIT 2018 https://www.cebit.de/en/tickets. Uvedením slevového kódu (promotion code) při koupi vstupenek se sníží cena vstupenek uvedená v Ticketshopu o 50 %.

Do 27. května 2018 lze zakoupit online Impulse Ticket , jehož běžná cena v Ticketshopu je 100,- EUR a po odečtení slevy 50 % s použitím slevového kódu stojí 50,- EUR.

, jehož běžná cena v Ticketshopu je 100,- EUR a po odečtení slevy 50 % s použitím slevového kódu stojí 50,- EUR. Počínaje 28. květnem 2018 bude cena vstupenky již vyšší - Just-In-Time Ticket bude stát 200,- EUR (po odečtení slevy 50 % s použitím slevového kódu 100,- EUR).





Po úspěšném uskutečnění platby přes Ticketshop kupující v příloze e-mailu obdrží personifikovanou vstupenku (eTicket) na jeho/její jméno a daňový doklad. Vstupenku ve formátu A4 vytiskne na tiskárně počítače a předloží ji při vstupu na výstaviště. Vstupenka je rovněž zaslaná na jeho/její mobil a může být použita jako mobilní elektronická vstupenka na smartphonu uživatele ke vstupu na veletrh. Personifikovaná vstupenka je permanentní vstupenka a platí po všechny dny konání CEBITu od pondělí do pátku.

Vstupenka neplatí jako jízdenka na místní dopravu v Hannoveru a okolí. Jízdenky na místní dopravu je třeba zakoupit před nástupem do dopravního prostředku. Jízdenky na místní dopravu v Hannoveru lze zakoupit také online na adrese https://shop.gvh.de/tickets.

Přejeme Vám úspěšnou návštěvu veletrhu CEBIT 2018!

Další informace

Zastoupení Deutsche Messe v ČR: