Sociální sítě by měly mít štítky jako tabákové výrobky, říká americký chirurg

Murthy již dříve vyjádřil obavy ohledně duševního zdravotního stavu spojeného se sociálními médii. V loňském roce vydal doporučení, které představovalo podobné argumenty, tvrdíc, že sociální média představují „hluboké riziko“ pro duševní zdraví dospívajících. Ve svém nejnovějším článku Murthy cituje studii, která ukazuje, že vyšší užívání sociálních médií bylo spojeno s vyšším rizikem úzkosti a deprese, stejně jako průzkum, ve kterém téměř polovina dospívajících uvedla, že „sociální média je nutí cítit se hůře ohledně jejich těla.“

Jak Murthy poznamenává, varovné štítky nemohou vzniknout bez spolupráce s Kongresem. A není jasné, jakou podporu by mohl mít pro takové opatření, i když zákonodárci po celé zemi projevili určitou podporu věcem jako jsou zákony o ověřování věku, když se snaží omezit společnosti sociálních médií kvůli otázkám bezpečnosti dospívajících.

Murthy také poukazuje na to, že samotné varovné štítky by sociální média neudělaly bezpečnějšími, ale pomohly by lépe informovat rodiče, školy, lékaře a další. „Neexistuje bezpečnostní pás pro rodiče na zapnutí, žádná helma na zapnutí, žádná jistota, že důvěryhodní odborníci prošetřili a zajistili, že tyto platformy jsou bezpečné pro naše děti," napsal. „Jsou tu jen rodiče a jejich děti, kteří se to snaží sami vyřešit a stojí proti některým z nejlepších produktových inženýrů a nejlépe financovaným společnostem na světě.“

V tomto digitálním věku je stále důležitější být si vědom potenciálních rizik a dopadů technologií na naše životy. Zatímco sociální média nabízejí nekonečné možnosti spojení a sdílení, je třeba si uvědomit i jejich stinné stránky. Varovné štítky by mohly být prvním krokem k vytvoření prostředí sociálních médií, které je transparentnější a bezpečnější pro všechny uživatele – zejména pro ty nejmladší mezi námi.