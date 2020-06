Sony odhalilo dvě podoby Playstation 5 a zástup her, nechybí ani Horizon II

Přestože samotné živé představení bylo vysíláno pouze v rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu, všechny upoutávky na nové hry byly posléze k vidění ve 4k rozlišení na kanále Sony, některé při 30FPS; některé při 30FPS. V tomto článku naleznete přiložená videa již v nejvyšší dostupné kvalitě.

Po traileru, který shrnul důležité momenty za posledních 25 let (po které je tu PlayStation s námi) se v krátkém traileru ukázalo GTA V. A co že je na něm vlastně nového? Objeví se totiž ve vylepšené verzi i na nadcházejícím PlayStation 5 hned po vydání a bude po blíže neupřesněnou dobu zdarma. Hráči na PS4 navíc od nynějška až do vydání PS5 dostanou 1 milion herních dolarů každý měsíc zdarma.

Ke konci živého představení se konečně PlayStation 5 odhalil v celé své kráse. Kromě unikátního nového černobílého designu nabídne rovnou i Digital Edition bez Blu-Ray přehrávače a několik různých příslušenství – stojan na nabíjení až dvou ovladačů DualSense, novou HD kameru, bezdrátová sluchátka Pulse 3D a dálkový ovladač pro použití především při přehrávání médií. Teď už ale k samotným hrám.

To nejdůležitější, co by vás nemělo minout

Velkou laťku nasadilo Sony hned první odhalenou hrou, která navazuje na veleúspěšný Marvel’s Spider-Man z předloni. Tentokrát se ovšem chopíme role Milese Moralese, kterému Peter Parker předal žezlo. Marvel's Spider-Man: Miles Morales bude dokonce jedním z launch titulů, které odstartují prodeje nové konzole.

Pozadu nezůstala ani jedna z nejslavnějších závodních sérií. Gran Turismo 7 se nebálo poodhalit kromě traileru i pár herních záběrů, které však kvůli omezené kvalitě streamu nedokázaly dostatečně podtrhnout sílu konzole nové generace. Ani pozdější video nedosahuje 4k rozlišení, ale pouze 1080p.

Ratchet & Clank je tu už s námi skoro 20 let a po dlouhé době se dočká i nového dílu s podtitulem Rift Apart, který už od pohledu ždíme SSD nové konzole na maximum. Výkon Playstation 5 umožnil pokročilé použití ray-tracingu i na hlavní postavě a skákání mezi dimenzemi bez zdlouhavého načítání, přepracované ovladače zase díky haptickému feedbacku dodaly nové možnosti arzenálu a jeho využití.

Skvělá zpráva především pro hráče s dětmi, LittleBig Planet se vrací ve hře s názvem Sackboy: A Big Adventure. Další roztomilou a šílenou skákačku si evidentně budeme moci opět užít až ve čtyřech hráčích.

Překvapivým oznámením se stal i završující díl nejnovější trilogie Hitman III. V traileru se ukázala část přímo z herní mise probíhající v impozantní Dubaji a odhaleno bylo i přesnější datum vydání vycházející na leden příštího roku.

V osmém dílu slavné zombie série Resident Evil: Village se objeví i staré známé postavy, jejichž ukázku na konci traileru završí Chris Redfield střílející po blíže nespecifikované postavě při rozhovoru s Ethanem, v jehož těle se hráč nachází. Vyjít má však až v příštím roce.

Velmi zásadní odhalení zůstalo poslední na seznamu. Pokračování Horizon: Zero Dawn s hrdinkou Aloy opět v hlavním roli. V traileru se ukáže i další známá tvář, a tou je náš nemesis Sylens, který nejspíše povede odboj nepřátelských kultistů ovládajících obří robotické slony. Kromě nových zvířat, rostlin a hlavně mechanických monster se ukazuje i přidání plavání pod vodou, díky čemuž se před námi rozprostře svět plný mnohem více možností explorace.

Název Horizon II: Forbidden West napovídá, kam se tentokrát vydáme, zřícenina sanfranciského červeného mostu nám záhy potvrdí, že se hra bude nejspíše odehrávat na západním pobřeží Severní Ameriky.

Z nových značek vybíráme

Exkluzivně se pro Playstation 5 vyvíjela i nová značka od Square Enix s názvem Project Athia. Moc toho o sobě hra zatím neprozradila, herní záběry plné magických schopností a bytostí však vypadají působivě.

Více otázek než odpovědí zanechal také trailer na hru s názvem Stray. Vyjde až příští rok a kromě kočky, několika robotů a futuristického města plného svítících billboardů jsme se dalších informací nedočkali.

Krásná indie hra Kena: Bridge of Spirits s duchovním podtextem a fantasy zasazením vypadá jako příběhová skákačka podobná třeba Rime ale s větším akčním nádechem – budeme zde řešit hádanky i bojovat.

Velmi zajímavě také vypadá psychologické scifi Returnal, ve kterém budeme v těle astronautky prožívat smrt dokola a dokola na proměnlivé planetě, dokud z toho nezačne ztrácet zdravý rozum. Záhy se objeví i spousta rozmanitých mimozemšťanů, kterými se budeme nuceni prostřílet.

Vydavatelství Bethesda Softworks ve spolupráci s vývojářským studiem Tango Gameworks odhalilo tokijsou mysteriózní akční hru Ghostwire: Tokyo, ve které budeme prozkoumávat děsivá zákoutí moderního Japonska, plného nadpřirozených bytostí. Naším posláním bude zjistit, z jakého důvodu mizí z města jeho občané a co stojí za zjevením těchto nadpřirozených sil, za pomoci vlastních nadpřirozených sil.

Jednou z nejočekávanějších her pro odhalení Playstation 5 byl očekávaný remake zakladatele soulslike žánru, Demon's Souls. V impozantním traileru se nám připomenuli bossové, kteří potrápí naše nervová zakončení a donutí rozflákat nové Dualshocky, kterým záhy ukážeme, zač je toho haptic feedback.

Dále odhaleno