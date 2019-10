Sony potvrdilo vydání Playstation 5, nadělíme si ho pod stromeček příští Vánoce

Známe datum vydání The Last of Us Part 2. Co dalšího odkryla prezentace Sony? zuzana-bumbova 09/26/2019 09:00:00 Na teprve druhém krátkém streamu novinek ze světa Playstationu zvaném State of Play se opět poodhalilo pár chystaných novinek. Dočkali jsme se oznámení několika nových indie titulů, pár VR novinek a mimo jiné i příběhového traileru The Last of US Part II, který prozradil i datum vydání. https://cdr.cz/sites/default/files/tlou-2-4.jpg