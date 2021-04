Sony si patentovala umělou inteligenci, která bude hrát hry za vás

V patentu je podrobně uvedeno, že používání AI bude zahrnovat přiřazení herního profilu daného hráče. Tento profil bude obsahovat souhrn informací podrobně popisující herní návyky uživatele, styl hraní a jeho rozhodovací procesy. Tyto znalosti pak mohou být využity k simulaci hry i bez jeho přítomnosti, kdy za něho může plnit různé úkoly či komunikovat s dalšími AI ve hře.

AI profil by dle patentu nejdříve začal se základní sadou chování, kterou by postupem času měnil a sám se učil dle svého majitele tak, že by sledoval, jak hru hraje.

Zdroj

Znamená to tedy, že jsme jen krůček od výroby her přímo pro umělou inteligenci, která bude hrát, zatímco lidé budou diváci? Nebo je využijeme pro své vlastní účely? Ne každý hráč si totiž dokáže vyhradit větší časový blok pro nepřetržitě hraní. A když hrajete online a začne vám zvonit telefon nebo zjistíte, že jste v troubě zapomněli pizzu, nebudete mít tu možnost hru pozastavit a pokračovat v ní později. Někdy tedy může být výhodné vlastnit AI, která za vás hru na pár minut převezme a vy se tak nemusíte strachovat o svůj herní výkon.

Mohla by také na základě herního stylu hráče poskytovat rady. Neměla by na vás ale křičet, abyste odbočili doleva, nebo vám nadávat, že až příliš často umíráte. Podle dokumentace je navržena tak, aby hráčům nabídla tipy, pokud si všimne, že zápolí s nějakou překážkou. To by mohlo být nápomocné i lidem se zvláštními potřebami, kteří by si tak hraní užili mnohem více a nebyli přítěží svým spoluhráčům.