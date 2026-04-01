Sony šokuje hráče. PS5 podraží o tisíce korun
Sony přichází s nepříjemnou zprávou pro hráče. Po nedávném zdražení znovu upravuje ceny konzolí PlayStation 5 směrem nahoru, a to poměrně výrazně. Digitální verze bez mechaniky nově vyjde výrazně dráž než dřív, základní model s mechanikou se posouvá ještě výš a nejvýkonnější varianta PS5 Pro se dostává na částky, které byly ještě před rokem nepředstavitelné.
Zajímavé je, jak rychle ceny rostou. Na začátku roku 2025 byly jednotlivé modely o desítky až stovky dolarů levnější. V kontextu herního průmyslu jde o poměrně neobvyklý vývoj. Dříve totiž platilo, že s postupem času konzole spíše zlevňují. PlayStation 5 je ale dnes starý přes pět let a místo tradičního poklesu ceny sledujeme pravý opak.
Nejde přitom jen o Sony. Už v průběhu roku 2025 oznámily zdražení i další velké značky jako Microsoft nebo Nintendo. Část těchto kroků souvisela s politickými rozhodnutími a dovozními cly, která prodražila výrobu i distribuci. Tentokrát ale hraje hlavní roli něco jiného.
Konkrétní dopad zdražení je vidět na aktuálních cenách. Digitální verze PlayStation 5 bez mechaniky se nově posouvá z 500 na 600 dolarů, základní model s optickou mechanikou zdražuje z 550 na 650 dolarů a nejvýkonnější PS5 Pro roste ze 750 až na 900 dolarů. Ještě na začátku roku 2025 přitom tyto konzole stály zhruba 450, 500 a 700 dolarů. Nárůst cen během několika měsíců tak dosahuje stovek dolarů, což je u zavedené generace konzolí poměrně neobvyklý vývoj.
Umělá inteligence mění celý trh
Za současným růstem cen stojí především nedostatek pamětí a úložišť. Výrobci čipů totiž přesouvají kapacity směrem k segmentu umělé inteligence, kde je výrazně vyšší poptávka i marže. Datová centra a AI akcelerátory spotřebují obrovské množství pamětí, které se tak nedostávají do běžné spotřební elektroniky.
Výsledkem je situace, kdy výrobci konzolí musí za komponenty platit více a tento rozdíl promítají do koncových cen. Problém navíc není krátkodobý. Některé firmy z oboru už otevřeně přiznávají, že výrobní kapacity mají vyprodané až do konce roku 2026.
Výroba čipů je složitý proces, který nejde výrazně zrychlit ze dne na den. Rozšíření kapacit trvá měsíce nebo roky a firmy jsou opatrné, aby nepřestřelily a nevyráběly víc, než trh unese. To znamená jediné. Vysoké ceny se pravděpodobně stanou novým standardem, alespoň na nějakou dobu.