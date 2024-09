Soudce částečně zablokoval texaský zákon o ochraně dětí na internetu

Nedávné rozhodnutí federálního soudu v Texasu vyvolalo vlnu diskusí týkajících se regulace obsahu na sociálních sítích, zejména ve vztahu k ochraně nezletilých uživatelů. Soudce Robert Pitman částečně zablokoval texaský zákon HB 18, který by vyžadoval, aby velké internetové platformy zavedly opatření na identifikaci nezletilých uživatelů a filtrování obsahu, který by mohl být pro ně potenciálně škodlivý. Tento zákon, oficiálně nazvaný „Zákon o zabezpečení dětí online prostřednictvím rodičovského zmocnění“ (SCOPE), měl původně vstoupit v platnost 1. září, avšak rozhodnutí soudu tento proces dočasně zastavilo.

Zákon a jeho dopady

Zákon SCOPE by ukládal poskytovatelům internetových služeb povinnost zavést speciální opatření pro ochranu uživatelů mladších 18 let. Tyto opatření by zahrnovaly omezení shromažďování osobních údajů, zákaz cílené reklamy a zákaz finančních transakcí bez souhlasu rodičů. Nezvyklým prvkem tohoto zákona je povinnost poskytovatelů zabránit přístupu nezletilých ke škodlivému obsahu, včetně materiálů propagujících nebo oslavujících sebevraždy, sebepoškozování, zneužívání návykových látek a další problematická témata.

Zdroj: Shutterstock

Jedním z klíčových aspektů zákona bylo zavedení „komerčně přiměřené metody ověření věku“, která by měla zajistit, že obsah s více než jednou třetinou potenciálně škodlivého nebo obscénního materiálu bude dostupný pouze dospělým uživatelům. Tato ustanovení se však setkala s ostrou kritikou ze strany tech-průmyslu i organizací na ochranu práv, jako je NetChoice a CCIA, které argumentovaly, že taková regulace by mohla omezit svobodu projevu a vést k neúměrné cenzuře.

Soudní rozhodnutí a jeho důsledky

Soudce Pitman částečně vyhověl žalobám těchto organizací a dočasně zablokoval části zákona týkající se monitorování a filtrování obsahu. Podle soudce jsou některé pojmy v zákoně, jako například „propagace“, „oslavování“, „zneužívání návykových látek“ nebo „grooming“, natolik neurčité a politicky nabité, že jejich implementace by mohla vést k selektivní cenzuře. Pitman také zdůraznil, že zatímco sociální sítě by musely odfiltrovat kontroverzní materiál, pro ostatní média, jako jsou knihy nebo tradiční webové stránky, by stejná pravidla neplatila. To by mohlo vést k paradoxním situacím, kdy by nezletilí mohli mít přístup k některým informacím prostřednictvím knih, ale nikoliv přes sociální sítě nebo jiné online platformy.

Pitmanovo rozhodnutí také poukázalo na riziko, že zákon by mohl bránit nezletilým v účasti na demokratické výměně názorů online. S odkazem na kontroverzní interpretace pojmů jako „grooming“ v minulosti, kdy byly tyto termíny používány k potlačení LGBTQ obsahu, soudce vyjádřil obavy, že aplikace zákona by mohla být zneužita k politicky motivované cenzuře.

Širší kontext a budoucí vývoj

Rozhodnutí v Texasu je součástí širšího trendu soudních sporů týkajících se regulace internetu na státní úrovni. Podobné zákony byly nedávno napadeny v Kalifornii, Arkansasu, Ohiu a Mississippi, což naznačuje, že otázka ochrany nezletilých na internetu zůstává vysoce kontroverzní. Na federální úrovni se stále diskutuje o návrhu zákona Kids Online Safety Act, který by rovněž zaváděl opatření na ochranu nezletilých, avšak čelí obavám z cenzury a omezování svobody projevu.

Zatímco právní bitva o texaský zákon SCOPE pokračuje, rozhodnutí soudu umožňuje nezletilým v Texasu nadále přistupovat k širokému spektru obsahu na internetu bez nových omezení. Tato situace však zůstává nestabilní a budoucí právní kroky mohou přinést další změny, které budou mít významný dopad na online prostředí nejen v Texasu, ale i v celých Spojených státech.

Celkově je tato situace ukázkou složitosti regulace digitálního prostoru, kde se střetávají zájmy ochrany nezletilých, svobody projevu a práva na soukromí. Je jisté, že debata o tom, jak nejlépe chránit děti online, bude pokračovat i v nadcházejících letech, a to jak na úrovni jednotlivých států, tak na federální úrovni.