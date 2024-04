Spotify bude navrhovat skladby podle vaší nálady. Díky umělé inteligenci

Nová funkce AI Playlist vychází z trendu, který jsme v posledním roce pozorovali u mnoha společností, které investují do technologií umělé inteligence. Spotify se nyní připojuje k těmto společnostem a nabízí uživatelům možnost vytvořit playlisty jen s několika slovy popisu, které představují náladu nebo atmosféru hudby, kterou chtějí poslouchat. Například uživatel může zadat takovýto text: „nezávislý folkový seznam skladeb, který můj mozek vřele obejme“, a Spotify podle toho vytvoří odpovídající playlist.

Podle Spotify bude umělá inteligence reagovat na různé typy výzev, včetně zvířat, filmových postav, barev, míst, aktivit a emotikonů. To znamená, že uživatelé mohou žádat o seznam skladeb podle různých kritérií, například „smutná hudba pro malování umírajících květin“ nebo „relaxační hudba, která uklidní během sezóny alergie“. Doporučuje se kombinovat různé vlastnosti, aby byl výsledný playlist co nejpřesnější.

Zdroj: Shutterstock

Beta verze AI Playlist je momentálně k dispozici pouze pro uživatele Spotify Premium na zařízeních Android a iOS ve Velké Británii a Austrálii. Pokud máte předplatné Premium, můžete tuto funkci vyzkoušet otevřením aplikace Spotify a kliknutím na tlačítko "+" v pravém horním rohu vaší knihovny. Poté zvolte možnost AI Playlist a buď si vyberte existující výzvu, nebo si vytvořte vlastní. Spotify poté vygeneruje odpovídající seznam skladeb, který si můžete prohlédnout, upravit a následně uložit do své knihovny.

Tato novinka od Spotify přichází necelý rok poté, co společnost představila svého AI DJe, který vybírá hudbu na základě vašich poslechových preferencí a historie. Je rovněž schopen navrhovat skladby, které by se vám mohly líbit, a dokonce i měnit playlisty, pokud o to požádáte.

Celkově lze novou funkci AI Playlist od Spotify považovat za další krok vpřed ve využívání umělé inteligence v oblasti hudebního streamování. Uživatelé mohou očekávat, že tato funkce jim pomůže objevovat novou hudbu a lépe přizpůsobit své playlisty jejich momentálním náladám a preferencím.