Spotify by mělo začít podporovat skladby z lokálního úložiště

Spotify se během poslední let stala snad nejznámější hudební streamovací službou vůbec. To však vůbec neznamená, že by byla zcela dokonalá nebo že by její uživatelé netoužili po některých funkcích, které jsou pro někoho naprostou samozřejmostí. Tou asi nejvíce postrádanou funkcí byla možnost přehrávání skladeb z lokálního úložiště.

Přehrávání hudby z lokálního úložiště nabízela doposud pouze desktopová verze Spotify, nikoliv však aplikace určená pro smartphony. Uživatelé Spotify, kteří poslouchali méné známé skupiny či remixované a jinak editované písničky, tak museli kombinovat dvě aplikace pro poslech hudby; nebo služby Spotify vůbec nevyužívat.

Nyní však těmto uživatelům svitla naděje, protože softwarová analytička Jane Manchun Wong, která již v minulosti odhalila mnoho připravovaných novinek v celé řadě aplikací, přišla s informací, že v kódu Spotify se vyskytují náznaky podpory lokálního úložiště. Ze strany Spotify však tato nová funkce není ještě potvrzená.

V praxi by to však mělo vypadat tak, že se v ovládacích prvcích objeví jednoduchý přepínač, kterým si každý uživatel do své knihovny v aplikaci naimportuje i všechny skladby z lokálního úložiště. Hravě si pak bude moci vytvořit playlist složený jak ze streamovaných, tak z lokálních písní. Lokální písně by měly být dostupné i bez připojení k internetu. Otázkou však zůstává, zda bude tato funkce dostupná všem uživatelům nebo jen těm, kteří si platí prémiový účet.