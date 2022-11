Stačí vám mobil, internet a sázkovou kancelář máte vždy u sebe

Foto: ©ridofranz/Fotky&Foto

Není tedy vůbec divu, že v současnosti zažívá obrovský boom mobilní tipování, které dosud nabízí největší možnou flexibilitu při sázení. Mobil totiž máte prakticky pořád u sebe, takže si lze vsadit opravdu kdykoliv a odkudkoliv.

Zkrátka podat si tiket v dnešní době nemusíte jen přes počítač, ale využít k tomuto účelu můžete jakékoliv moderní mobilní zařízení. Ať už máte mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS, tak v obou těchto případech uspějete. Na výběr při tom máte hned ze dvou možností - sázet online můžete díky mobilní aplikaci nebo prostřednictvím mobilní verze stránky dané sázkové kanceláře.

Mobilní aplikace Chance - co všechno dokáže?

Ty lepší online sázkové kanceláře tedy mají webové stránky vytvořené tak, že umožňují i pohodlné tipování přes mobil, neboť se vždy dokáží přizpůsobit danému typu mobilního zařízení. Pokud tedy nejste fanoušky aplikací, tak můžete ve svém mobilu plnohodnotně tipovat i tímto způsobem. Avšak mobilní aplikace toho mají rovněž dost co nabídnout. Jaké konkrétní aplikace lze k online sázení používat?

Kupříkladu tipéři, kteří sázejí u Chance, se mohou spolehnout na rychlou a inovativní aplikaci. Ta krom své přehlednosti a rychlosti nabízí dále i všechny funkce, na které jsou tipéři zvyklí z webové verze - například cash out, uzavření příležitosti, filtrování nebo match tracker. Zkrátka dokáže zajistit opravdu plnohodnotný zážitek se sázení prostřednictvím telefonu.

Samozřejmě se jedná o bezplatnou aplikací, v níž lze dokonce sledovat i vysílané přímé přenosy skrze TV Chance.

Proč dát přednost mobilnímu tipování?

Spousta výhod online sázení pomocí mobilního telefonu již byla zmíněna - avšak rozhodně ne všechny. Jaké další benefity nabízí sázení prostřednictvím mobilních zařízení? Obrovským benefitem je kupříkladu možnost podat sázku opravdu bleskurychle, v rámci jednotek vteřin. A to i díky tomu, že při přihlášení do aplikace není vždy potřeba zadávat heslo, to lze totiž nahradit otiskem prstu nebo obličeje.

Oproti webovým verzím je rovněž pravidlem, že kurzová nabídka v aplikaci je ještě o něco málo přehlednější a jednodušší, což opět urychluje nalezení vámi vybrané sázkové příležitosti. Velmi vítanou funkcí jsou taktéž příchozí notifikace o vašich výhrách - díky sázkové kanceláři v mobilu tak tedy budete vždy okamžitě vědět, jak se vám v tipování daří.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!