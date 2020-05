Stahujete filmy nebo hry? Zabraňte třetím stranám, aby znaly vaši aktivitu

Internet nám dnes nabízí obsah všeho druhu, a to nadosah jediného kliknutí. Konzumujeme na něm zábavu a prakticky veškeré služby tečou v dnešním světě skrze internetové připojení. Při každém pohybu na síti nás však doprovází hned několik elementů. Za jednu ručičku nás vede poskytovatel internetového připojení a za druhou pak personalizované reklamy, které posléze hýbou i našimi peněženkami.

V tomto přirovnání, ve kterém figuruje uživatel jako ratolest, ovšem nezajišťuje jejich doprovod ničí bezpečnost. Pouze uživatele doprovázejí na cestě internetovou sítí, aby věděly o každém jeho kroku a mohly mu ukazovat prsty na výlohy a manipulovat jeho nákupními preferencemi. Je na čase dospět, uvolnit se z jejich sevření a procházet se internetem volně bez skrupulí a strachu o to, zda vás náhodou někdo nesleduje.

Typický uživatel o těchto problémech tak nějak tuší, ale bohužel neví, jak se proti nim zabezpečit. V mnoha případech si dokonce myslí, že k zajištění anonymity by musel být nějaký hacker, který balancuje na hraně zákona. Opak je však pravdou. Takzvané virtuální soukromé sítě jsou dnes již běžnou praxí, ba dokonce je velice pravděpodobně využíváte při vykonávání vašeho zaměstnání, a to, aniž byste to sami tušili.

Právě korporace, kterým jde o bezpečnost svých dat především, principy virtuální soukromé sítě využívají už prakticky bezvýhradně a coby samozřejmost. Poskytovatelé těchto služeb však samozřejmě znají typického uživatele široké veřejnosti, a jdou přímo naproti jeho nízkým zkušenostem v IT oblasti. Kupříkladu nejžádanější VPN služba v současnosti, NordVPN, minimalizuje veškerý proces na jediné kliknutí. Jednou nainstalujete, jednou kliknete a už máte trvale vystaráno.





NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko

Bez virtuální soukromé sítě, neboli VPN, se pohybujete na internetu prakticky nazí. Poskytovatel vašeho internetového připojení má plný přístup k vaší aktivita. Sami pak posuďte, nakolik mu důvěřujete s vašimi osobními údaji, historií stahování, prohlížení, nákupů a to i bez ohledu na využití anonymního režimu, který maže stopy po vaší aktivitě pouze lokálně, nikoliv u poskytovatele.

Stejně jako si banky sdílejí bonitu svých klientů, mohou poskytovatelé internetových připojení nakládat s citlivými informacemi svých uživatelů, s možným vystopováním až k vaší osobě. S virtuální soukromou sítí VPN se však z vašeho pohybu na sítí stane nesmyslná změť nerozluštitelných slov s anonymními tvářemi, které neprokouknou ani konkrétní webové stránky, ani poskytovatel internetového připojení.

NordVPN nainstalujete i do svého mobilního telefonu v pár krocích

NordVPN se řadí mezi nejdůvěryhodnější služby, neuchovává o svých uživatelích žádná data a je uživatelsky přívětivá i pro naprosté lajky. Šikovnějším pak nabízí možnost manuálního připojení na serverů libovolné země, pro případ, že byste rádi maskovali svoji oblast. Navíc ji můžete využívat až na šesti různých zařízeních, včetně Windows, OSX, iOS i Android či Chrome OS.

Chraňte sebe i svoji rodinu pomocí šifrovaného připojení skrze virtuální soukromá síť. Právě zmiňovaná NordVPN aktuálně nabízí 3letý plán se 70% slevou, součástí kterého je možnost instalace až na šest různých zařízení; tedy s ním zabezpečíte bez problémů počítač i mobilní telefon pro sebe a třeba až 2 další členy domácnosti.