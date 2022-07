Stane se Betano významným hráčem na českém sázkovém trhu?

První vlaštovka ze zahraničí

Doteď u nás fungovaly jen sázkové kanceláře, které byly spjaté s Českou republikou. Značky jako Fortuna nebo Tipsport asi netřeba blíže představovat. Právě to, jak už jsou tyto sázkové kanceláře známé, ale může Betanu pomoct. Čeští sázkaři totiž osvěžení trhu určitě uvítají.

Nemusejí se přitom bát, že by Betano bylo nějakou nedůvěryhodnou značkou, která spadla z čistého nebe. Česko je už devátou zemí na světě, kde Betano nabízí své služby a jeho důvěryhodnost samozřejmě potvrzuje i to, že vlastní licenci vydanou Ministerstvem financí ČR. Bez ní by v Česku vůbec nemohlo působit.

Partner fotbalových velkoklubů

Zatímco v České republice se jméno této sázkové kanceláře teprve učíme, tak ve světě je Betano zavedenou firmou. Zviditelnily ji nejen její služby ale třeba i sponzoring slavných fotbalových klubů. Betano je partnerem třeba týmu FC Porto nebo lisabonských mužstev Benficy a Sportingu. V domovském Řecku zase sponzoruje dva nejslavnější kluby – Olympiakos a Panathinaikos.

Bude zajímavé sledovat, jestli Betano použije podobnou strategii ke zviditelnění i v Česku. Ostatně není to tak dávno, co se spekulovalo, že by se Betano mohlo dokonce stát hlavním partnerem české nejvyšší fotbalové soutěže. Jak moc je to reálné, ukáže až čas, sílu značky Betano ale dokazuje i to, že ho částečně vlastní společnost Allwyn, podobně jako Sazku.

Bonusy za registraci i za vklad

Sázkaře bude ale především zajímat, co jim Betano nabídne. V tomto ohledu Betano začalo solidně. Novým zákazníkům dává bonus 300 korun jen za registraci a vkladový bonus až 3 000 Kč. Samozřejmostí je založení a ověření účtu online i několik metod vkladu a výběru. To vše by vydalo na nový článek, takže pokud vás zajímají další informace, tak vše shrnuje podrobná recenze na Betarena.cz.

Ať už působení Betana na českém trhu dopadne jakkoliv, tak první náznaky jsou nadějné. Pro nás nová sázková kancelář, která už ale za sebou má určitou historii a silné zázemí, může našemu prostředí určitě prospět. Teď je na Betanu, aby ukázalo, jak to celé uchopí a o jak velkou porci pomyslného koláče se svými službami přihlásí.

18+|Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.