Star Wars: Knights of The Old Republic se údajně dočká pokračování

Star Wars: Knights Of The Old Republic získalo speciální místo v mnoha srdcích. Star Wars tématiku využívalo, ne zneužívalo; svůj příběh tvořilo, ne těžilo. Druhý díl (i přes uspěchané vydání) udržel laťku a nezklamal. Stejně nelze hovořit o MMORPG Star Wars: The Old Republic, poptávka po dalším singleplayerovém dobrodružství je tedy vysoká, avšak do zatím neuspokojená. Přejdeme však k věci. EA údajně pracuje na pokračování této série.

Podle portálu Cinelix to potvrdili to dva na sobě nezávislé zdroje. Podle jednoho jde o stejný remake, o kterém se mluvilo v roce 2015, podle druhého jde spíše o novou vizi pro značku. Lze zkrátka bezpečně říct, že se na něčem pracuje. Lze akorát doufat, že se špatná karma ze Star Wars 1313 nepřenese i sem.

Disney nedávno oficiálně potvrdilo, že příští velkou éru Star Wars chce zahájit právě videohrami, což dokazuje právě nedávný singleplayerový zážitek Star Wars Jedi: Fallen Order. Společnost tak zcela obrátila svoje předešlé stanovisko z roku 2014, které postavilo všechny předešlé hry mimo oficiální kánon, včetně právě Star Wars: Knights Of The Old Republic.

Předělávka tohoto titulu, která by se slučovala s vizí společnosti, by tak mohla ukonejšit tábor fanoušků, kteří si původní verzi zamilovali a chtěli by ji postavit zpět do kánonu, a zároveň přivést nové hráče k titulu, který by si mladá generace už jen stěží zahrála. Ostatně, doprovodný artbook k poslednímu filmu zmiňuje Revana a prakticky zasazuje jeho příběhovou linku ze hry do kánonu.