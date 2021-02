Starlink zdvojnásobí svoji rychlost a rozšíří se do celého světa

Zdroj

Společnost SpaceX Elona Muska již nějakou dobu pravidelně vypouští na naši oběžnou dráhu satelity pro nové internetové připojení Starlink. Podle jednoho z tweetů Elona Muska by ještě během letošního roku měla být soustava satelitů významně posílena a rychlost připojení by se měla zvednout na 300 Mbps a zároveň snížit latence.

Zpráva vyplývá z reakce Elona na uživatele jménem Anthony lamolea, který již má v rámci beta testování Starlink Kit pro plnohodnotný příjem internetu. Anthony totiž provedl dav testy rychlosti a dosáhl 77 Mb/s a latence 44 ms, při druhém testu pak naměřil 130 Mb/s a latenci 34 ms. Na to Elon zaregoval, že by se rychlost měla během tohoto roku zdvojnásobit a latence by měla poklesnout na 20 ms.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

Podle aktuálních informací na oficiálních stránkách Starlinku jsou deklarovány rychlosti 50 – 150 Mb/s s latencí od 20 do 40 ms. Celá síť Starlink je však v tuto chvíli stále ve fázi beta testování, což znamená, že rychlosti i dostupnost se bude v budoucnu dozajista vyvíjet.

V tuto chvíli se řady uživatelů Starlink počítají na desítky tisíc a pocházejí většinou ze Spojených států Amerických, Kanady a Velké Británie. Pokud máte zájem, můžete se sami zapojit do beta testování na této adrese, ale je zapotřebí tak učinit co nejdříve. V tuto chvíli není ani slibovaná rychlost 300 Mb/s nijak závratná, protože i v Praze či v Brně se setkáte s gigabitovým internetem. Elon však vsází na dostupnost této služby i v řídce osídlených oblastech.