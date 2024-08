Startup ProRata bojuje proti nelegálnímu využívání dat AI

Výzva pro generativní AI

Generativní umělá inteligence se stala klíčovým nástrojem pro tvorbu textů, obrazů, hudby a dalších kreativních výstupů. K dosažení vysoké kvality těchto nástrojů je nutné obrovské množství dat, která se často získávají z internetu bez souhlasu autorů. Tato praxe vyvolává obavy a právní spory od umělců, spisovatelů, hudebníků a dalších držitelů autorských práv, kteří se cítí poškozeni.

Bill Gross a spravedlivé řešení

Gross, který stojí v čele ProRata, věří, že má řešení, které předchází právním sporům. Jeho cílem je vytvořit systém, kde budou vydavatelé a tvůrci obsahu spravedlivě odměňováni za využití jejich práce umělou inteligencí. „Chci, aby to bylo spravedlivé,“ říká Gross. „Soudní spory nejsou řešením.“

Jak ProRata funguje

ProRata se zaměřuje na vytváření dohod o sdílení příjmů, aby tvůrci obsahu dostávali spravedlivou odměnu za využití jejich práce AI nástroji. Technologie ProRata dokáže analyzovat generované výstupy a určit, odkud jednotlivé části pocházejí. Na základě toho přidělí procentuální podíly držitelům autorských práv a zajistí jejich finanční kompenzaci. ProRata již podala patentové přihlášky na své algoritmy, které umožňují tento proces.

Startup ProRata již získal podporu významných partnerů, mezi které patří Universal Music Group, Financial Times, The Atlantic a Axel Springer. Také navázal spolupráci s významnými autory jako Tony Robbins, Neal Postman a Scott Galloway. K projektu se připojili i další vlivní osobnosti, jako bývalý ředitel komunikace Bílého domu, Anthony Scaramucci, a profesor žurnalistiky Jeff Jarvis.

ProRata plánuje v říjnu spustit vlastní vyhledávač ve stylu chatbota, který bude používat pouze licencovaná data. Tento vyhledávač má ukázat, že kvalita dat je důležitější než jejich kvantita. Gross věří, že omezení na důvěryhodné zdroje informací sníží počet tzv. „halucinací“ AI a povede k lepším a přesnějším odpovědím. „Tvrdím, že 70 milionů kvalitních dokumentů je lepších než 70 miliard nekvalitních,“ říká Gross.

Finanční model a licencování

ProRata má v plánu licencovat svou technologii pro připisování a platby jiným společnostem, včetně hlavních hráčů v oblasti AI. Tento krok by měl být pro tyto společnosti finančně výhodnější než vývoj vlastních systémů. „Udělím licenci na systém každému, kdo jej bude chtít používat,“ říká Gross. „Chci to udělat tak levně, aby to bylo jako poplatek za Visa nebo Mastercard.“

Ed Newton-Rex, bývalý výkonný ředitel Stability AI a nyní vedoucí neziskové organizace Fairly Trained, která se zaměřuje na etická data, vyjádřil své nadšení nad debutem ProRata. „Je skvělé vidět generativní společnost s umělou inteligencí, která licencuje školicí data před vydáním svého modelu,“ říká. „Dohody, které uzavřely, ukazují otevřenost mediálních společností spolupráci s etickými hráči.“

Problém nelegálního využívání dat v generativní umělé inteligenci je komplexní a naléhavý. ProRata přináší inovativní řešení, které by mohlo znamenat významný pokrok v této oblasti. Spravedlivé odměňování tvůrců obsahu a licencování dat může přispět k větší důvěře mezi uživateli a vývojáři AI. Pokud se ProRata podaří naplnit své ambice, může se stát klíčovým hráčem v oblasti etického využívání generativní umělé inteligence.