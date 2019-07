Stovky tisíc lidí chce vniknout do Sektoru 51. Americká armáda je připravena

Na světě je hodně míst, které jsou opředeny nějakou záhadou či tajemstvím a je v lidské podstatě, že nás tyto místa lákají. Jedno z těch nejzáhadnějších míst, o kterém prakticky nikdo neví nic určitého, má název Sektor 51 a leží uprostřed Nevadské pouště v zasolené oblasti vyschlého jezera Groom Lake oblklopen mohutnými horami znemožňujícími jakékoliv radarové sledování.

Podle oficiálních zdrojů by toto místo mělo sloužit jako testovací centrum pro americké vzdušné síly (Air Force Flight Test Center). Tato základna byla založena v roce 1957 původně jako armádní výzkumné středisko se zhruba 7 km dlouhou přistávací dráhou.

Existenci tohoto centra přiznalo letectvo až v roce 1994. Není tak divu, že přes vysoký stupeň utajení vzniklo kolem Sektoru 51 mnoho příběhů o výzkumu mimozemšťanů či utajených vojenských technologiích. Proto se také objevila nová iniciativa s názvem „Storm Area 51, They Can't Stop All of Us.“

Tato iniciativa vychází z předpokladu, že když se sejde dostatečné množství lidí v jeden den, konkrétně 20. září 2019, před branami této základny, vojáci nebudou mít dostatek munice, aby zastavili všechny zúčastněné. Doufají tak, že se jim podaří odkrýt tajemství, které zde číhá již 62 let.

Na Facebooku se zvedla vlna příznivců a této akce přislíbili svoji účast již sta tisíce aktivistů. Autor této akce však dodává i vzkaz pro americkou vládu: “toto je pouze vtip, nejsem zodpovědný za to, když tam lidi skutečně přijdou“. Americká armáda je však připravena chránit svůj majetek a nedoporučuje nikomu zúčastnit se něčeho podobného. Pokud to však někdo myslí vážně, jednalo by se téměř jistě o sebevraždu.