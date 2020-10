Stručný přehled procesorů poslední generace pro herní a kancelářské počítače

Do kancelářského počítače to bude chtít model s více vlákny a jádry, zatímco do herního stroje procesor s vyšším taktem. Zato domácí sestava je relativně nenáročná, protože na ní pravděpodobně budete stejně dělat jen rutinní činnost nebo sledovat Netflix. Je tedy dobré si pečlivě rozmyslet parametry, účel, pro jaký bude počítač sloužit, i programy, které na něm budete používat.

Nicméně pokud nejste vyloženě fanoušky technologií či profíci, může být výběr správného procesoru poněkud ošemetný. Zkuste si schválně vyhledat aktuální nabídku procesorů, a garantujeme vám, že se vám z toho, co uvidíte, protočí panenky a budete to chtít vypnout. Dlouhé seznamy modelů s podobnými názvy, všude samá matoucí čísla, vedle nablýskané, ale ne úplně vypovídající obrázky a desítky a desítky technických parametrů. To jednomu dokáže udělat v hlavě pěkný guláš. Jak si pak máte vybrat správný procesor a neutratit za něj víc, než je nutné? Jde to. Když si osvojíte pár základů o čipech procesorů, je to celkem hračka.

V tomto článku se naučíme přesně tohle.

Letem světem

Intel a AMD, dva hlavní výrobci procesorů, se navzájem předhánějí, kdo přijde s lepším čipem, a proto si dnes můžete koupit rychlé a dostupné procesory za výhodné ceny v každém cenovém pásmu a kategorii.

Za základní procesor dáte sice pár korun, ale dostanete slušný výkon a pro většinu domácích sestav je to rozumná volba.

Vyšší takt znamená větší počet snímků za sekundu (FPS) při hraní, zatímco s více jádry/vlákny budete plynuleji zvládat náročnou práci s multimédii a databázemi.

AMD se na Intel dotahuje ve všech kategoriích kromě her. Nejnovější model Threadripper přináší surový výkon, který stále nemá v segmentu high-endových mainstreamových procesorů konkurenci.

Ale vezmeme to hezky popořadě.

Ještě než se pustíme do porovnávání konkrétních čipů v našich kategoriích, projdeme si základní výkonové charakteristiky, kterými si od sebe procesory odlišují.

Které parametry jsou nejdůležitější?

Takt

Udává, kolik operací je centrální procesorová jednotka (CPU) schopná udělat za jednu sekundu. Například procesor s taktem jednoho jádra ve výši 3,8 GHz dokáže za jednu sekundu provést 3,8 miliard operací. Platí, že čím vyšší číslo, tím větší počet výpočetních operací za jednotku času, což znamená, že programy poběží plynuleji a zpracování výpočetních úloh bude rychlejší.

Jádra/vlákna

Koncept jader a vláken může na první pohled vypadat děsivě, ale ve skutečnosti to není nic složitého. Jádro je hardwarová komponenta čipu, která dokáže sama o sobě provádět výpočty. Vlákno je virtuální komponenta, logické jádro. Ta tyto výpočty obstarává a umožňuje jednotlivým fyzickým jádrům rychlejší přechod mezi úkoly.

Řekněme, že máte procesor se čtyřmi jádry a osmi vlákny. Z těchto čísel vyplývá, že dokáže provést čtyři úlohy současně, zatímco další čtyři čekají ve frontě. Programy mají pro zpracování komplikovanějších výpočtů k dispozici větší počet jader/vláken.

TDP (Thermal Design Power neboli navržený tepelný výkon)

Nejvyšší možný tepelný výkon procesoru je maximální možné množství tepla, které CPU vygeneruje při základní frekvenci. Čím je číslo vyšší, tím více tepla se uvolní, a tím vyšší bude spotřeba čipu. Sestavu je v takovém případě nutné opatřit silnějším zdrojem a efektivnějším chlazením.

Velikost cache paměti

Cache je malá integrovaná paměť, která ukládá často používaná data. Jejím účelem je zrychlení přenosu dat mezi pamětí RAM a CPU. Čím je cache paměť větší, tím lepší, protože pokud zpracovávaná data nebudou v ní, CPU „sáhne“ přímo po paměti RAM, čímž dojde ke zpomalení výpočetního výkonu.

Výkon procesoru samozřejmě popisuje i řada dalších parametrů, ale tohle jsou ty nejdůležitější, a při nákupu je dobré je zohlednit.

A teď to začne být zajímavé. V další části vás provedeme výběrem těch nejlepších aktuálně prodávaných procesorů pro vaše účely.

Nejlepší procesory pro domácí sestavu

Pokud doma počítač využíváte jen na základní kancelářskou práci, sledování Netflixu nebo si na něm občas zahrajete nenáročné hry, prohlížečové hry nebo kasinové hry, můžete zvážit koupi procesoru s integrovanou grafickou kartou. Ušetříte na celkové ceně za sestavu a výkon bude naprosto dostačující. AMD Athlon 3000G má dvě jádra, čtyři vlákna, základní frekvenci 3,5 GHz a integrovanou grafickou kartu Radeon Vega 3, která je z hlediska výkonu srovnatelná s grafickou kartou Intel HD Graphics.

Druhá zmiňovaná je integrovaná v čipu Intel Pentium G6400, který je s frekvencí 4,0 GHz o něco rychlejší. Za oba dáte něco kolem 1 200–1800 Kč, takže je na vás, zda se rozhodnete pro lepší integrovanou grafickou kartu nebo vyšší takt.

Na druhou stranu, pokud máte náročnější práci nebo pokud by vaše ratolesti rády hrály vyspělejší hry, měli byste zvážit procesor až se šesti jádry a vyšším taktem. AMD Ryzen 3100 i Ryzen 3300X nabízejí vynikající hodnotu za peníze, přinášejí dobrý poměr cena/výkon a dostanete k nim slušný chladič.

Nejlepší procesory pro práci

Jestliže většinu času pracujete v textových editorech, prohlížečích, děláte jednoduché prezentace nebo nenáročné tabulky, bohatě si vystačíte se základním CPU. Procesor Intel Core i3-10100 stojí asi 3 100 Kč a nabízí dobrý výkon.

Pokud jste zvyklí dělat více úkolů najednou, budete potřebovat více jader a vláken. V takovém případě se poohlížejte o jednu až dvě kategorie výš. Ceny procesorů AMD Ryzen 5 3500 a 3500X se pohybují v rozmezí 3800 a 4 200 Kč a vzhledem k šesti jádrům, šesti vláknům a základní frekvenci 3,6 GHz nabízejí za tu cenu skvělou hodnotu. Naproti tomu Intel Core i5 10400F má 6 jader/12 vláken a základní frekvence 2,9 GHz za slušných 4 200 Kč.

Patříte-li ale do kategorie kreativců, kteří pracují s multimédii, nebo pokud ideálně pracujete s velkými tabulkami se stovkami tisíc numerických záznamů a komplikovanými pivoty a funkcemi, budete potřebovat výkonnější čip s větším počtem vláken a jader. V tomto segmentu dominuje AMD, zejména pak s čipy Ryzen 5 3600X/XT, Ryzen 7 3800XT a Ryzen 9 3950X. První zmíněný je výborným řešením pro nenáročnou práci s daty a multimédii, zatímco druhý poskytuje dostatečný výkon na to, aby dokázal renderovat 3D animace nebo provádět operace v rozsáhlých databázích bez dlouhého čekání.

Prim ale hraje řada AMD Threadripper, která na mainstreamovém trhu nabízí nejlepší pracovní výkon. Pro toho, kdo potřebuje high-endové jádro do výkonné pracovní stanice, je to jasná volba. Model 3990X může mít i neuvěřitelných 64 jader a 128 vláken při základní frekvenci 2,9 GHz, kterou lze přetaktovat na 4,3 GHz. Ale připravte se, že váš či firemní rozpočet dostane pěkně zabrat, protože za Threadripper 3990X dáte něco kolem 110 000 Kč.

Firemní manažeři, kteří mají na starosti serverovny, ocení Intel Xeon a AMD Opteron, které oba představují slušnou variantu.

Nejlepší herní procesory

Herní procesory, to je bitevní pole, kde válka mezi „modrými“ a „červenými“ zuří nejintenzivněji. Řada AMD Ryzen/Threadripper byla v roce 2019 obrovskou senzací, která začala šlapat na paty konkurenci, ale nejnovější 10. generace od Intelu znovu ukázala, kdo je v tomto segmentu skutečným králem.

Procesor AMD byste do herní sestavy měli zvolit snad jen v případě, že máte omezený rozpočet. Poměr ceny a výkonu totiž nabízí špičkový. Procesory AMD Ryzen 3100 a Ryzen 3300X mají čtyři jádra a osm vláken a běží na frekvenci 3,6 GHz a 3,8 GHz. Hry zvládají slušně a přijdou vás na 2 700 Kč nebo 3 100 Kč.

Ve všech ostatních kategorií vítězí Intel na plné čáře. Čipy této společnosti mají vyšší frekvence jednotlivých jader, nabízejí podstatně lepší možnosti přetaktování a v hrách dosahují lepších výkonů.

Intel Core i5 10600K je podle mnohých z hlediska hodnoty nejlepším herním procesorem, jaký je v současnosti k mání. Má 6 jader / 12 vláken, základní frekvenci 4,1 GHz a úctyhodnou top boost frekvenci 4,8 GHz. V cenovém rozmezí okolo 7 500 Kč nemá konkurenci. Velká většina moderních titulů stejně využije maximálně šest jader, protože podstatná část práce leží na procesoru grafické karty (GPU). S tímto čipem tedy budete mít doslova herní dělo. Poběží vám na něm i tituly, jako je třeba nejnovější Assassin’s Creed Valhalla, který má velmi vyspělou grafiku. Nutností je ale výkonná grafická karta.

Pokud si chcete „vyhodit z kopýtka“, s procesory Intel Core i7 a i9 získáte nepatrně lepší herní výkon, ale za výrazně vyšší cenu. Pro ty, kteří nechtějí z hlediska CPU dělat žádné kompromisy a těch 5 až 15 FPS jim za to stojí, je to jasná volba. Ostatní si za ušetřené 3 000–4 000 Kč za procesor můžou koupit lepší GPU.

Kromě základní kategorie existuje ještě jeden případ, kdy by čip od „červených“ mohl být rozumnější volbou. Vyšší počet jader a vláken procesorů AMD Ryzen 3700 nebo Ryzen 3900X ocení ti, kteří při hraní zároveň streamují například na platformě Twitch.tv. S těmito procesory jim totiž hry poběží plynuleji.

Závěr

Poslední dvě generace čipů AMD a Intel nabízejí solidní výkon a ve všech segmentech jsou srovnatelné. Intel si vede lépe v hrách, protože pracuje na vyšších frekvencích, zatímco AMD bývá efektivnější při většině kancelářských činností díky většímu počtu jader/vláken.

Procesor do domácí sestavy vás nepřijde draho, a pokud plánujete dělat jen základní práci a sledovat multimédia, můžete si koupit klidně CPU s integrovaným grafickým jádrem, abyste ušetřili na celkové ceně.

AMD Threadripper je se svým počtem jader a vláken asi nejlepším procesorem pro „nadupané“ pracovní stanice, ale jestli byste pro tuhle koňskou sílu nenašli využití, klidně jděte do procesorů AMD Ryzen 3700 nebo Ryzen 3950X, které nabízejí výkon i spolehlivost a zároveň budou ideální volbou do kanceláře.

Většina her běží plynuleji na vyšších taktech, ale větší počet jader/vláken moc nevyužijí, proto je pro hráče nejlepší volbou zlatá střední třída procesorů Intel Core i5 a Core i7. Ale jenom v případě, že neplánujete streamovat. V takovém případě je lepší koupit AMD Ryzen s vyšším počtem jader/vláken z řady Ryzen 5 nebo Ryzen 7.

Jedna věc je jistá. Ať už budete kupovat nové CPU domů, do kanceláře, nebo do herní sestavy, je z čeho vybírat. K dispozici jsou všechny cenové kategorie, a protože konkurenční válka mezi dvěma hlavními výrobci CPU je opravdu nelítostná, kvalita čipů je obecně velmi vysoká. Pokud jste si tedy určili, co chcete, a osvojili si znalosti několika základních parametrů procesorů, nemůžete při výběru šlápnout vedle.