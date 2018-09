Studio Telltale Games ukončuje po 14 letech činnost.

Než bylo potvrzen definitivní konec studia, vypadalo to, že studio postihlo "jen" velké propouštění, kde byl ukončen pracovní poměr s naprostou většinou zaměstnanců a činnost měla pokračovat ve velmi malém počtu okolo 25 lidí. Dokonce by to i dávalo malý smysl vzhledem k určitým slibům studia.

Telltale Games mají za sebou totiž i velmi kladně přijaté The Wolf Among Us, kterému byla přislíbena i druhá série. Zároveň se fanoušci velmi modlili za pokračování Tales from the Borderlands, které osobně považujeme spolu s dříve jmenovanou za jejich top projekty.

Žel bohu se ani jednoho již nedočkáme. Generální ředitel na twitteru studia potvrdil, že společnost nepostihla velká redukce zaměstnanců, ale definitivně ukončuje činnost a po vydání finální série The Walking Dead, se již do žádné další produkce pouštět nebudou.

Jako důvody ukončení mají být dlouhodobé finančně nepříznivé období studia a také neúspěšné pokusy o změnu směru studia. Nás tato informace velmi mrzí, jelikož právě pokračování The Wolf Among Us, nebo Tales from the Borderlands bychom si velmi rádi zahráli – obě serie totiž končili velmi otevřeně. Bohužel se my i hráči musíme smířit s faktem, že o případné další herní seriály se už bude muset starat jiné studio.