Studujte vysokou školu s výhledem do vaší úspěšné budoucnosti

Jak vybrat školu, orientovanou na budoucnost

Každá škola by měla plnit jeden úžasný úkol a tím je příprava studentů na život po škole, tak, aby se mohli stát vyhledávanými odborníky ve svých oborech. A právě na neustálé inovace a revize studijních programů se zaměřují na Vysoké škole obchodní v Praze.

U výběru školy doporučujeme prověřit její současnost, resp. orientaci na budoucí vývoj a perspektivu jednotlivých oborů. Někdo má svoji vysněnou kariéru a ví, kam směřovat, ale řada mladých lidí se snaží teprve zorientovat. Pro někoho může být překvapivou oblastí pro jeho kariéru letectví, cestovní ruch a nebo rychle se rozvíjející práce s drony. Prověřte, jaké studijní programy v tomto směru nabízí VŠO.

Studujte práci s bezpilotními leteckými systémy

Digitalizace a automatizace dnes zasahuje do dalších a dalších oblastí služeb, průmyslu, stavebnictví, dopravy. Drony už nejsou pouze hračkou nebo armádním vybavením, ale také budoucností přepravy zásilek i městské mobility jako takové. A to je pouze začátek. Předpovědi pro rok 2021 poukazují na prodej až jednoho milionu dronů. Pro rok 2025 až dvojnásobek všech prodejů bezpilotních systému za předchozích pět let.

Profesní zaměření leteckých bezpilotních systémů

Co se během studia dronů naučíte?

Studijní program se zaměřuje na profesní vzdělání s důrazem na praktické provozní činnosti v letecké dopravě.

Během studia získáte dovednosti a přehled v celé šíři oboru bezpilotních systémů. Zjistíte vše o jejich technické i ekonomické stránce a podrobně se seznámíte s legislativou kolem provozu dronů.

Studium bezpilotních systémů vás připraví na výkon činnosti nejen v ČR, ale i v celé EU.

Co všechno se budete v rámci studia bezpilotních systémů učit?

Letecké bezpilotní systémy vás naučí vše o konstrukci i reálném použití dronů.

vás naučí vše o konstrukci i reálném použití dronů. Bezpečnostní management v letecké dopravě vás naučí pochopení i řízení safety i security, které jsou v letectví na prvním místě.

vás naučí pochopení i řízení safety i security, které jsou v letectví na prvním místě. Letecká legislativa vás naučí hravě zvládat orientaci ve všech směrnicích, vyhláškách i předpisech.

vás naučí hravě zvládat orientaci ve všech směrnicích, vyhláškách i předpisech. Letecká doprava, letadlová technika v tomto předmětu zjistíte vše potřebné o letadlech – jak fungují, jaké jsou jejich jednotlivé části, zařízení a systémy.

v tomto předmětu zjistíte vše potřebné o letadlech – jak fungují, jaké jsou jejich jednotlivé části, zařízení a systémy. Ekonomika leteckého podniku – naučíte se, jak provozovat leteckou společnost, aby vydělávala. Zjistíte vše, co souvisí s provozem letadel od ceny leteckého paliva po znalost používaných systémů.

K zimnímu semestru bezpilotních systémů se můžete přihlásit do 30. 9. 2021

Přejeme šťastnou cestu vzhůru k vaší vysněné kariéře.