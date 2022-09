Štvou vás lidi, co posílají hlasové zprávy? Google je začne přepisovat do textu

zdroj: Shutterstock

Posílání hlasových zpráv je jedním ze způsobů, jakým například řidiči odpovídají na přijaté SMS, aniž by museli vyťukávat její znění. Přestože pro odesílatele může být podobná komunikace pohodlná, pro příjímajícího to už bývá horší, obzvláště je-li na jednání nebo na veřejnosti bez zapojených sluchátek. Jedna z novinek od Googlu by měla tento problém řešit. Nová funkce totiž dokáže z hlasových zpráv získat hlasový přepis, který se následně zobrazí ve komunikačním vláknu.

Rychlost přepisu bude samozřejmě záviset ne délce hlasového vzkazu, cože je logické. Pokud tedy bude vzkaz minutový, budete chvíli čekat. Druhá novinka se pak týká RCS, kde mohli doposud uživatelé používat v rychlé reakci jen sedm předpřipravených smajlíků. To by se mělo změnit a nabídka smajlíků by se měla rozšířit na počet podporovaný daným systémem.

Poslední novinkou, na kterou se uživatelé aplikace Zprávy od Googlu mohou těšit, je upravený náhled zasílaných fotografií. Pokud zašlete vícero obrázků do jednoho komunikačního vlákna, zobrazí se všechny fotografie v nekonečném sloupci pod sebou. Nově by se však měly fotografie zobrazovat spíše jako integrovaná galerie.