Švýcarská společnost vynalezla samodezinfekční kliku

Kvůli bezpečnostním opatřením souvisejících s pandemií koronaviru se obecně více dbá na hygienu a dezinfikování jak rukou, tak dotykových ploch. Jedním z nejvíce infikovaných míst jsou pak kliky na veřejnosti. Proto se rozhodla jedna švýcarská společnost, Tweaq, vyvinout historicky první inteligentní samodezinfekční kliku na světě.

Na mnoha místech se však osvědčily třeba automatické dveře, popřípadě dveře ovládané pomocí nožních mechanismů. Ovšem instalace těchto mechanismů je zdlouhavá a nákladná, protože většinou spočívá ve výměně kompletně celých dveří. Oproti tomu instalace nové samodezinfekční kliky trvá pouhých 10 minut a nevyžaduje žádné úpravy dveří.

Jakmile Touch 1 zjistí, že se klika uvolnila, senzor napustí dezinfekcí houbičku, která je umístěna na vnitřní straně kovového kroužku. Ten je nainstalován přímo na klice a jeho úkolem je projet po celé délce kliky a vydezinfikovat ji.

Na jedno naplnění by pak měla dezinfekce vydržet až 1 000 dezinfekčních cyklů. Podle tvůrců by měla jejich technologie úspěšně eliminovat až 99 % bakterií a virů, a to za méně než tři sekundy. Celá klika je napájena lithiovou baterií s dlouhou výdrží.

Nevýhodou je, že v případě, že dojde dezinfekce či baterie, musí se klika demontovat a odeslat zpět do Tweaq. Na trhu se pak budou tyto kliky prodávat od července za 550 dolarů. Společnost Tweaq také zvažuje možnost měsíčního pronájmu za 9 dolarů. I když se může zdát cena trochu vyšší, společnost Tweaq věří, že minimálně během pandemie si jejich technologie zákazníky najde.