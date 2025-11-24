CDR.cz - Vybráno z IT

Swift se řítí k Zemi. NASA ale našla způsob, jak ho vrátit zpět do hry

Pondělí, 24 Listopad 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Neil Gehrels Swift Observatory – družice, která dvě desetiletí hlídá největší exploze ve vesmíru – začala rychle klesat k Zemi. Hrozila jí destrukce, kvůli níž by svět přišel o klíčový zdroj dat. NASA proto spouští technicky jedinečnou záchrannou operaci.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Swift bývá popisován jako tichý hlídač vesmíru. Teleskop vyvinutý pro sledování gama záblesků, tedy nejsilnějších známých kosmických výbuchů, mění už přes dvacet let to, jak lidstvo rozumí krátkým, ale extrémně energetickým událostem na okraji vesmíru. Jenže i špičkové mise mají svou životnost a Swiftu začaly docházet možnosti, jak se udržet na stabilní oběžné dráze. Výsledek je jednoduchý – bez zásahu by do roku 2026 nekontrolovaně vstoupil do atmosféry a zanikl.

Proč je Swift tak důležitý

Od svého vypuštění v roce 2004 se Swift stal jedním z nejdůležitějších nástrojů takzvané tranzientní astronomie. Kombinace tří specializovaných teleskopů dokáže zachytit extrémně krátké gama záblesky a okamžitě poslat jejich souřadnice do observatoří po celém světě. Díky tomu mohou pozemní astronomové sledovat následky exploze prakticky v reálném čase.

Během dvou dekád Swift výrazně přispěl k poznání kolizí neutronových hvězd, zhroucení masivních hvězd i tajemných jevů, které zatím nemají stoprocentní vysvětlení. Jeho údaje se staly základem stovek vědeckých studií a výzkumných projektů. Právě proto je potenciální ztráta tak citlivá.

Nekontrolovaný pád: problém, který se nedá ignorovat

Družice se postupně propadla z původních zhruba 600 kilometrů na přibližně 400 kilometrů. Protože nemá vlastní motory, nedokáže kompenzovat odpor řídké atmosféry. V poklesu by pokračovala, dokud by nezačala brzdit natolik, že by vstoupila zpět do atmosféry. NASA proto zvolila krok, který se běžně nedělá. Místo pouhého smíření se se ztrátou sestavila plán, jak observatoři prodloužit život.

Zdroj: Shutterstock

Do hry vstupuje Pegasus a Katalyst

Záchranné práce dostala na starost společnost Katalyst Space Technologies. Jejich úkol není malý: vynést robotický serviser k Swiftu, provést detailní inspekci a následně jej uchopit robotickými rameny. Poté má následovat nejdůležitější část – manévr, při kterém bude Swift posunut zpět na vyšší a stabilnější oběžnou dráhu.

Start proběhne pomocí rakety Pegasus XL od Northrop Grumman. Ta je zajímavá tím, že se neodráží ze země, ale vypouští se z letadla. Díky tomu se dokáže dostat na dráhy, které by pro klasické nosiče byly komplikované nebo neefektivní.

Pegasus má za sebou zhruba 45 misí a pověst spolehlivého veterána. Právě tato kombinace dělá z rakety vhodného kandidáta pro nenápadný, ale kritický let ke Swiftu.

Prodloužený život i test budoucnosti

Plánovaný zásah je víc než jen záchrana stárnoucí družice. Pro Katalyst jde o ukázku technologie, která může v budoucnu určit, jak se bude přistupovat k servisním misím. Pokud se celá operace povede, půjde o důkaz, že prodlužování života satelitů nemusí být jen doménou několika drahých projektů, ale běžnou součástí kosmického provozu.

Pro vědeckou komunitu je to ovšem především dobrá zpráva. GRB záblesky jsou vzácné a Swift patří k nejrychlejším „pozorovatelům“ svého druhu. Jeho ztráta by vytvořila nepříjemnou mezeru v datech, kterou žádná jiná současná mise nedokáže plnohodnotně zaplnit.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, NASA, hvězdy
Zdroje: 

Gadgets360.com

nahlásit chybu

Obíhá proti pravidlům: Nově objevená planeta popírá zákony gravitace

Astronomové objevili exoplanetu 2M1510 b, která obíhá dvojici hnědých trpaslíků v téměř kolmém úhlu. Tento bizarní orbitální systém boří představu o vzniku planet a ukazuje, že vesmír je ještě podivnější, než jsme si mysleli.

Lidstvo vysílá vzkaz mimozemšťanům. Slyší nás až 200 světelných let daleko

Aniž bychom to zamýšleli, Země už desítky let vysílá do vesmíru signály, které by mohly upozornit mimozemské civilizace na naši existenci. Nový výzkum ukazuje, že radary používané na letištích i vojenských základnách mohou být dostatečně silné, aby byly zachyceny až ze vzdálenosti 200 světelných let – a to pomocí technologií, které máme i my sami k dispozici. Znamená to, že o sobě už dávno dáváme vědět… aniž bychom řekli jediné slovo.

Čas jako hlavní dimenze vesmíru? Odvážná teorie míří k vysvětlení všeho

Fyzik Gunther Kletetschka přichází s převratnou teorií: místo prostoru je podle něj základní dimenzí vesmíru čas – a to hned ve třech rozměrech. Jeho model prý dokáže vysvětlit i hmotnosti částic. Mohla by to být první opravdová teorie všeho?

Vědcům se podařilo stvořit „nemožnou“ molekulu, která přepisuje dějiny chemie

Po více než století spekulací se vědcům z Havajské univerzity podařilo poprvé vytvořit molekulu methanetetrol – čtyřhydroxylový alkohol, který byl dosud považován za chemickou nemožnost. Objev má hluboké důsledky pro pochopení vzniku života ve vesmíru.

Planeta z uhlíku: James Webb objevil svět, který by neměl existovat

Z teleskopu Jamese Webba přišel objev, který zní jako science fiction - ale není. Astronomové objevili planetu obíhající pulsar, jejíž atmosféra je téměř čistý uhlík. Takový svět by podle současných teorií vůbec neměl existovat. A přesto tam je - temný, žhnoucí a naprosto nepochopitelný.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi