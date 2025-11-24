Swift se řítí k Zemi. NASA ale našla způsob, jak ho vrátit zpět do hry
Swift bývá popisován jako tichý hlídač vesmíru. Teleskop vyvinutý pro sledování gama záblesků, tedy nejsilnějších známých kosmických výbuchů, mění už přes dvacet let to, jak lidstvo rozumí krátkým, ale extrémně energetickým událostem na okraji vesmíru. Jenže i špičkové mise mají svou životnost a Swiftu začaly docházet možnosti, jak se udržet na stabilní oběžné dráze. Výsledek je jednoduchý – bez zásahu by do roku 2026 nekontrolovaně vstoupil do atmosféry a zanikl.
Proč je Swift tak důležitý
Od svého vypuštění v roce 2004 se Swift stal jedním z nejdůležitějších nástrojů takzvané tranzientní astronomie. Kombinace tří specializovaných teleskopů dokáže zachytit extrémně krátké gama záblesky a okamžitě poslat jejich souřadnice do observatoří po celém světě. Díky tomu mohou pozemní astronomové sledovat následky exploze prakticky v reálném čase.
Během dvou dekád Swift výrazně přispěl k poznání kolizí neutronových hvězd, zhroucení masivních hvězd i tajemných jevů, které zatím nemají stoprocentní vysvětlení. Jeho údaje se staly základem stovek vědeckých studií a výzkumných projektů. Právě proto je potenciální ztráta tak citlivá.
Nekontrolovaný pád: problém, který se nedá ignorovat
Družice se postupně propadla z původních zhruba 600 kilometrů na přibližně 400 kilometrů. Protože nemá vlastní motory, nedokáže kompenzovat odpor řídké atmosféry. V poklesu by pokračovala, dokud by nezačala brzdit natolik, že by vstoupila zpět do atmosféry. NASA proto zvolila krok, který se běžně nedělá. Místo pouhého smíření se se ztrátou sestavila plán, jak observatoři prodloužit život.
Zdroj: Shutterstock
Do hry vstupuje Pegasus a Katalyst
Záchranné práce dostala na starost společnost Katalyst Space Technologies. Jejich úkol není malý: vynést robotický serviser k Swiftu, provést detailní inspekci a následně jej uchopit robotickými rameny. Poté má následovat nejdůležitější část – manévr, při kterém bude Swift posunut zpět na vyšší a stabilnější oběžnou dráhu.
Start proběhne pomocí rakety Pegasus XL od Northrop Grumman. Ta je zajímavá tím, že se neodráží ze země, ale vypouští se z letadla. Díky tomu se dokáže dostat na dráhy, které by pro klasické nosiče byly komplikované nebo neefektivní.
Pegasus má za sebou zhruba 45 misí a pověst spolehlivého veterána. Právě tato kombinace dělá z rakety vhodného kandidáta pro nenápadný, ale kritický let ke Swiftu.
Prodloužený život i test budoucnosti
Plánovaný zásah je víc než jen záchrana stárnoucí družice. Pro Katalyst jde o ukázku technologie, která může v budoucnu určit, jak se bude přistupovat k servisním misím. Pokud se celá operace povede, půjde o důkaz, že prodlužování života satelitů nemusí být jen doménou několika drahých projektů, ale běžnou součástí kosmického provozu.
Pro vědeckou komunitu je to ovšem především dobrá zpráva. GRB záblesky jsou vzácné a Swift patří k nejrychlejším „pozorovatelům“ svého druhu. Jeho ztráta by vytvořila nepříjemnou mezeru v datech, kterou žádná jiná současná mise nedokáže plnohodnotně zaplnit.