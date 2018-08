TÉMA: Co si připraví letošní GamesCom 2018? Čtěte seznam vydavatelů a her

GamesCom 2018 startuje a i letos slibuje našlapaný line-up plný působivých her a hardwaru. Právě takový bude aktuální týden v německém Kolíně nad Rýnem i na webu CDR.cz, kde pro vás spouštíme speciální zpravodajství. To tvoříme nejen z Čech, ale i přímo z místa dění, kde si řadu her budeme moci rovnou osahat.

Omezit by se letos měly velké tiskové konference, spekuluje se pouze o dvou – od společností Microsoft a nVidia, definitivní verdikt budeme ovšem znát až v průběhu dnešního odpoledne. nVidia by měla přijít s novou řadou grafických karet a odprezentovat na nich první tituly, které je využijí na maximum.

Microsoft ovšem tentokrát nenabídne konferenci v pravém slova smyslu. Minimálně ne tedy v podobě, na kterou jsme z předešlých ročníků zvyklí. Tentokrát žádný divadelní sál. Své hry by měl představovat skrze livestream přímo ze stánku v Koelnmesse. Vidět bychom měli mnoho hratelných Xbox One a Windows PC her. Mezi nimi třeba i Forzu Horizon 4. Věříme také v nové záběry z Crackdown 3 a dva DLC balíčky pro Sea of Thives – Cursed Sails a Forsaken Shores.

Konkurenční SONY letos neplánuje na GamesCom přijít s nějakým šokujícím odhalením pro svou platformu Playstation. Na místě ovšem bude třeba nový Spiderman (vychází 7. září) a hratelné demo z Days Gone. Na The Last of Us: Part II zřejmě nedojde.

Electronic Arts tradičně hostí jednu z velkých tiskových konferencí jak na červnové E3, tak srpnovém GamesComu. Stále ovšem čekáme na detaily k této akci. Ať tak či onak, v Kolíně bude mít EA obří stánek. Právě tam by měly být k vidění ty nejdůležitější nadcházející hry. Potvrzená je FIFA 19 nebo hratelná verze druhoválečného Battlefield 5. EA s největší pravděpodobností přiveze na GamesCom také demo pro očekávaný Anthem.

Activision má hned několik nových titulů, které by měl v halách Koelnmesse blíže představit. Tím hlavním je určitě Call of Duty: Black Ops 4. Mluvit by se v tomto případě mělo hlavně o Blackout Battle Royale modu. GamesCom má být místem podrobnějšího představení DLC Forsaken pro Destiny 2. Zástupci společnosti slibují také prezentaci remasterovaného Spyro Raignited Trilogy.

Na stánku Ubisoftu si fanoušci rozhodně přijdou na své, to nejdůležitější se ovšem bude odehrávat v novinářské části za zavřenými dveřmi. Nebude chybět příležitost otestovat Assassin’s Creed: Odyssey a nepochybně dojde i na novou IP, hru Starlink. S největší pravděpodobností svůj prostor dostane i The Division 2 a Skulls & Bones. V plánu je i oznámení nového obsahu pro Rainbow Six: Siege.

Patříte mezi fanoušky Bethesdy? To vás asi potěší, že GamesCom 2018 přinese nové informace o Fallout 76. Hlavním titulem, na který se chce ovšem vydavatelství zaměřit, je Rage 2, který na výstavišti nabídne i hands-on. Zazněl i příslib nových informací k mobilní hře The Elder Scrolls: Blades, které bude v Evropě k vidění úplně poprvé. Fanoušci virtuální reality dostanou možnost otestovat Wolfenstein: Cyberpilot na HTC Vive.

Super Smash Bros je titul, kterým se na GamesComu bude prezentovat Nintendo. Očekáváme také další hry, jako Pokemon: Let’s Go, Pikachu! a Pokemon: Let’s Go, Evee! Oba kousky by si měli mít možnost hráči vyzkoušet. Stejně tak Super Mario Party pro Nintendo Switch.

Mimo těchto velikánů se bude na GamesComu prezentovat přes stovku dalších vydavatelských domů a vývojářských studií. Přinášíme seznam dalších potvrzených společností, jejichž hry a hardware budou letos zdobit Kolín nad Rýnem:

1C Company

505 Games

Amazon

Asus

Bandai Namco

Blizzard

Capcom

CD Projekt Red

Deep Silver (Koch Media)

Epic Games

Focus Home Interactive

Frontier

Gameloft

Google

Green Man Gaming

HP

Intel

Kalypso

Konami

Logitech

MSI

Plantronics

Razer

Samsung

Sega

Square Enix

Team 17

Techland

Turtle Beach

Wargaming

Warner Bros.

GamesCom bez tiskových konferencí by mohl působit trochu úsporně a fádně. Na druhou stranu bude možná napínavější, pokud vydavatelské domy budou nové tituly oznamovat průběžně v celé jeho délce. Ale to prozatím pouze spekulujeme, počkejme si na oficiální stanovisko i odhalení dalších herních značek.

