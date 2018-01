TÉMA: Odhalujeme nejočekávanější hry roku 2018 [Strategie]

Kvalitních žánrových titulů je v tomto případě rok od roku míň a míň. To je smutný fakt, ale i přirozený vývoj herního průmyslu. Přesto nám letos svítá naděje na nezvykle bohatou nabídku, kterou navíc svými dalšími tipy můžete rozšířit v komentářích pod článkem.

Hráči zajetých značek se v novém roce mohou těšit na celou řadu rozšíření svých oblíbených titulů. Takzvaného „expansion packu“ se dočká třeba Hearts of Iron IV, Sid Meier’s Civilization VI, poslední díl série Total War: Warhammer II, Warhammer 40K nebo Age of Empires II HD. Pojďme se teď ovšem zaměřit na zcela nové plnohodnotné hry.

Railway Empire

Pokud se cítíte trochu jako Sheldon Cooper z Big Bang Theory a vlaky jsou váš život, určitě byste si do kalendáře měli poznačit 26. leden. V tento datum totiž světlo světa spatří Railway Empire – ekonomická strategie zahrnující budování široké sítě železnic.

Klíčem k úspěchu je ovšem také stavba továren, dílen na opravu lokomotiv nebo turisticky atraktivních míst. Čekání si prozatím můžete zkrátit i českou tycoon hrou Mashinky, která je od října minulého roku v Early Accesu na Steamu.

Megaquarium

Fascinuje vás vodní svět plný zvířat, rostlin i korálů? Jeden takový si můžete vybudovat. Ve hře Megaquarium na přírodě stavíte svůj vlastní byznys. Abyste vydělávali dostatečné množství peněz, musíte svým návštěvníkům nabízet atraktivní podívanou. Pečlivě se starat o akvária, rozšiřovat zásobu ryb, a dovést tak svůj vodní ráj k dokonalosti.

Důležitá je ovšem také práce se zaměstnanci, které přijímáte i propouštíte, staráte se o jejich spokojenost a rozvíjíte nasbírané zkušenosti.

Parkitect

Pokud se ve světě strategií pohybujete už nějakou dobu, určitě vám neunikla hra Rollercoaster Tycoon. Právě na jejích základech staví Parkitect, typická management strategie, jejíž hlavní náplní je budování prosperujícího lunaparku s mezinárodním renomé. Už od května roku 2016 si ji mohli hráči zkoušet ve verzi předběžného přístupu, a letos bychom se měli dočkat plné verze.

Výstavba atrakcí, zajištění občerstvení a krámků se suvenýry, ale i otázka údržby a bezpečnosti je důležitou součástí hry. Samozřejmostí je potom finanční správa parku a práce se zaměstnanci. Parkitect je titul, který vás zabaví na dlouhé zimní večery.

Northgard

Patříte mezi fanoušky série The Settlers? Právě tady se inspirovali tvůrci hry Northgard, která nás – jak už název napovídá – zavede do dob Vikingů. Realtime strategie částečně staví i na severské mytologii. Cílem hry je dovést ovládaný kmen ke slávě a bohatství.

K tomu je třeba zajistit si přírodní zdroje, potravu, budovat osady a vyhrávat nelítostné bitvy. Celou situaci potom komplikuje období tuhých mrazivých měsíců, při kterých mají navrch vlci, nemrtví i obři. Možná se tak budete muset dokonce spojit v alianci s dalšími vikinskými kmeny.

0 A.D.

Free-to-play realtime strategie 0 A.D. napovídá, že jejím zasazením bude krutý starověk. Hra původně vznikala jako mód pro Age of Empires II, nakonec se z ní ale stane samostatný plnohodnotný titul. Co nabídne, už asi tušíte z názvu.

Rozvoj civilizace, budování impéria a taktické bitvy rozhodnou o úspěchu nebo definitivní prohře. Situaci výrazně ovlivňuje i zajištění dostatečné produkce jídla nebo zdrojů potřebných k dalšímu rozvoji. Těšit se můžete i na velkolepé dobývání měst.

Tropico 6

El Presidente se vrací, a to už pošesté. Komerčně úspěšná hra s tradicí svůj koncept nemění. I tentokrát bude hlavní náplní budování skutečného turistického ráje na diktaturou ovládaných ostrovech a snaha trhnout na návštěvnících z celého světa co největší množství peněz.

K tomu je potřeba uspokojit také zaměstnance, kteří se o ostrovy v Banánové republice starají. Anebo je k tomu prostě donutit. Všechny destinace má hráč pod správou naráz. Na kterém ostrově se objeví replika Sochy Svobody nebo Eiffelovy věže?

Total War Saga: Thrones of Britania

Sérii Total War vám asi není třeba nějak zevrubně představovat. Thrones of Britania je jejím spin-offem, který hráče přenese na britské ostrovy v 9. století. Do období bitev, které rozhodnou o dalším osudu Anglie.

Stejně jako ostatní díly značky Total War, také Thrones of Britania představí klasický kombinační koncept realtime, budovatelské a tahové strategie.

Anno 1800

Letos mezi strategický žánr na herní scéně přispěje také francouzská společnost Ubisoft, která v létě 2017 na GamesComu odprezentovala nejnovější díl své zajeté značky Anno. Tentokrát nás vezme zpátky do historie, na práh industriální revoluce. Příliš podrobností o hře zatím nevíme. Máme se prý ale těšit na kombinaci „milovaných prvků s inovativní hratelností“.

I tentokrát lze tedy očekávat budovatelskou strategii, jejíž vývoj ovlivní samotný průběh hry. Vše vystavěné na základě rozhodnutí hráče a krocích, kterými se vydá.

Age of Empires IV

Mluví se o tom už skutečně dlouho a v roce 2018 by se herní scéna konečně měla dočkat. Další regulérní Age of Empires tentokrát vzniká pod taktovkou studia Relic, autorů Company of Heroes nebo Warhammer 40K: Dawn of War.

Hráč převezme kontrolu nad některou z několika civilizací rozprostírajících se po Evropě, východní Asii i v arabském světě a provede ji skrze veškeré dostupné fáze evoluce. Přitom bude budovat věhlasnou říši, drancovat města a ničit nepřátelské armády.

V roce 2018 vyjde i celá řada dalších titulů, které stojí za pozornost. Fanoušci žánru se mohou těšit ještě na Iron Marines, postapokalyptické World Zombination, populární Oddword (tentokrát s podtitulem Hand of Odd), prehistorický tycoon Jurassic World: Evoluton, military hru Call To Arms, vesmírné Starbone, Project Hospital z lékařského prostředí nebo třetí díl The Guild.

Letošní rok by měl přinést také fanouškovskou úpravu populární hry Warcraft III, titul ponese název Warcraft: Armies of Azeroth. Disponovat bude složkou pro jednoho i více hráčů a nabídne typické prvky, na které jsme u značky zvyklí. A těšit bychom se měli i na nový díl série Stronghold, který prozatím nese dočasný název „Next“ – o podrobnostech vás budeme včas informovat.