TÉMA: Svátek hráčů podruhé – Začíná GamesCom, největší herní akce světa

Vývojáři i vydavatelé krmí média novými informacemi o chystaných hrách prakticky celoročně. Jsou ovšem místa, která vyčnívají – herní veletrhy, mezi kterými v Evropě bezpochyby vládne GamesCom. Ten se pro české a slovenské hráče stává jednoznačně nejzajímavějším i z toho důvodu, že své brány otevírá také veřejnosti.

GamesCom pokračuje v tradici GamesConvention, která se dodnes odehrává v Lipsku. V současné době je však zaměřena především na mobilní hraní a drobný hardware, leč šlo v časech své největší slávy o velkou herní show. Haly GamesComu najdeme k naší smůle až na druhé straně Německa. Pro tuzemské fanoušky je to už poněkud složitější cesta, ne ovšem nereálná.

Z pohledu novináře

GamesCom je, na rozdíl od E3, do jejíž útrob se dostanou veskrze novináři, veřejnou akcí a potkat se na výstavišti s českými či slovenskými rodáky tak není vůbec nic výjimečného. Pro novináře ale GamesCom začíná už o dva dny dříve, než pro klasické návštěvníky. Tyto dny jsou věnovány několika velkým konferencím a představují i chaos ve výstavních sálech, kde je možno otestovat ledajaké nově oznámené tituly a posbírat rozhovory s ikonami herního průmyslu.

.

Jakmile je výstaviště v Koelnmesse otevřeno veřejnosti, práce novinářů ale nekončí. Je jen popravdě o mnoho složitější. Záchranou jim budiž klidné Press Centrum s občerstvením a zatraceně pomalou Wi-Fi. Odměnou je pak účast na báječné herní akci a testování nevydaných her mezi prvními na planetě Zemi, dlouho před poskytnutím recenzentských verzí.

.

Ve veřejné dny v halách pro návštěvníky už pak na novináře prakticky nenarazíte. GamesCom totiž skrývá také tzv. „business area“, oblast určenou pouze pro zástupce zpravodajství, vývojáře a osoby nějak významně propojené s herním průmyslem. Právě v těchto místech se tisk dostane k testování her, k domluveným i náhodným rozhovorům a předváděčkám „za zavřenými dveřmi“.

Z pohledu návštěvníka

Organizátoři si jasně uvědomují, že pro Evropany je tahle německá výstava absolutním herním svátkem a dělají maximum pro to, aby zajistili úplný komfort a přitáhli co nejvíce návštěvníků. Pokud tedy razíte do centra dění, jistě by se vám hodil nějaký ten hotel. Málokdo má však na takové ubytování štěstí, právě hotely jsou totiž ve velké míře plné už několik měsíců dopředu. Tvůrci GamesComu tedy připravili náhradní řešení.

Tím je GamesComCamp. Hned vedle výstaviště se na obrovské louce v době akce rozprostírá velké stanové městečko, které pravidelně návštěvníci budují. Vyjde levněji než hotel a do výstavních hal to máte, co by kamenem dohodil. Pokud nepatříte mezi druh lidu, který je schopen všechen čas konání GamesComu trávit na výstavišti, rozhodně se nebudete nudit. Když si zrovna nevyrazíte na procházku po Kolíně, pořádají organizátoři také GamesCom City Festival.

.

A teď k drsné realitě. Jako běžný fanoušek her nemějte od GamesComu přehnaně velká očekávání. Mohlo by vás totiž čekat těžké zklamání. Veřejné tři dny jsou pro tohle místo zatraceně málo, příliš titulů si zahrát skutečně nestihnete. Po výstavišti se pohybují statisíce návštěvníků (v roce 2017 to bylo 350 tisíc lidí – nejvíce v historii) a fronty na dema chystaných produktů? Tak ty jsou nekonečné. Prostory hal v Koelnmesse jsou navíc solidním bludištěm, které čas zrovna neušetří.

Z pohodlí domova

Pokud nevyrážíte přímo na místo, můžete GamesCom sledovat také z pohodlí domova. Počínaje dneškem totiž zahajujeme speciální zpravodajství a v aktuální týden vás nepřestaneme zásobovat neutuchající dávkou zbrusu nových informací o vašich oblíbených hrách.

Informační servis pro vás netvoříme pouze z České republiky, ale už tradičně i přímo z terénu. Vzhledem ke kvantu zpráv nenajdete všechny články na titulní straně. Tam se budou slunit jen ty nejvýznamnější informace. Vše ostatní naleznete přehledně utříděné v herní sekci CDR.cz na adrese CDR.cz/Hry. Právě tam vám budeme servírovat všechno, co byste neměli přehlédnout.