TÉMA - Videohry s hrdiny Avengers, které nesmíte minout! Průřez herní historií

Žádná dobrá hra, která by následovala vrcholné díly jednotlivých fází Marvel Cinematic Universe, v současnosti na trhu není, což je vzhledem k sortě fanoušků a jejich častých zájmech poněkud zvláštní.

Jediná hra, které jsme se zatím dočkali, byla bojovka Marvel Avengers: Battle for Earth, která si ovšem zakládala na pohybovém ovládání Kinectu a Wii Remote ovladači. Kam ale sáhnout, pokud chceme běžnou hru, a ne výstřelek módy? Které hry nám umožní nesledovat naše oblíbené superhrdiny pouze na plátně?

Co mohlo být a není…

Tato mezera měla být kdysi vyplněna titulem z produkce THQ, které před více než šesti lety vyvíjelo adaptaci tehdejší první fáze The Avengers. Než byla společnost THQ nadobro uzavřena, stihla uzavřít svoji australskou pobočku a studio Blue Tongue Entertainment, kteří měli na starosti hry pro děti a licencované tituly jako právě The Avengers.

Z anonymního zdroje byly tehdy vypuštěny záběry z alpha verze hry, a my tak i po šesti letech, kdy je situace stále stejná, můžeme i nadále vzlykat, že titul neproběhl cílovou rovinkou. Z videa níže můžeme vidět, že se jednalo o akční hru z pohledu první osoby, ve které bychom navštívili ikonické oblasti z filmů.

Záběry z pohledu Iron Mana, který prolétává okolo Helicarrieru, či zelené pracky Hulka, co ničí vše okolo, vypadají naprosto fantasticky. Nemluvě o tom, že se mělo zjevně jednat o kooperaci, neboť se v horní části obrazovky nachází trojice ikon značící statut vašich spoluhrdinů.

Smiřme se nicméně s tragickým osudem THQ a jejich herní adaptace The Avengers a přesuňme se k samotným hrám, které nám umožní se převtělit do našich oblíbených superhrdinů.

Kam sáhnout z old-schoolu

Captain America ke čtenářům promlouvá v komiksové podobě už od roku 1941. Svůj fiktivní život promítá do videoher od roku 1987, kdy se poprvé objevil na Commodore 64, ZX Spectrum (a dalších) v titule Captain America in: The Doom Tube of Dr. Megalomann. To je přece jen ale velký skok do minulosti.

Z poněkud „novějších“ titulů, za které už bychom se dnes stydět nemuseli, bychom mohli zmínit například Captain America and The Avengers. V této hře se nám už do jisté míry formuje náš vysněný supertým a můžeme si zahrát za Captaina Americu, Iron Mana, Hawkeye a Vision, na kterého se můžeme těšit příští rok v Avengers: Age of Ultron, kde jej ztvární Paul Bettany. Shánět jej můžete ve verzích pro Mega Drive (Sega Genesis), SNES, Game Gear a Game Boy.

Konzole SNES na svém kontě drží ještě jeden podobný titul, Marvel Super Heroes: War of the Gems, ve kterém se hráč chopí v jednotlivých úrovních role Captaina Americy, Iron Mana, Spider-Mana, Wolverina a Hulka. Cílem je získat Infinity Gemy dříve, než padnou do špatných rukou. Příběh této hry by ale mohl potenciálně vyzradit zápletku některé z příštích fází MCU, jelikož si už scénáristi v současných filmech stavějí živnou půdu pro tuto dějovou linii.

Dnešní smartphony už jsou schopné běžně emulovat hry pro tyto platformy, můžeme tedy jen doporučit si těmito záležitostmi vyplnit například cesty v dopravě či dobu na místech, kam i král pěšky…

O pár generací dále…

Majitelé PlayStation 2, Xboxu, GameCube, DS, PSP nebo jejich emulátorů si mohou dopřát Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects. V tomto skromném díle se protne hned několik známých děl Marvelu, jejichž propojení ve filmech se jen tak nedočkáme, pokud vůbec. Zkříží se zde dějová linie X-menů, Spider-Mana, Fantastické čtyřky, členů Avengers a několika dalších.

Jednotlivé verze se ale liší dostupností konkrétních superhrdinů. Na PSP verzi se dočkáte exkluzivity Dr. Dooma a Captaina Americy, ale přijdete o možnost hraní za Daredevila a Human Torche. Volte tedy s rozvahou.

Herní adaptace filmů – zlo nebo lepší než drátem do oka?

Captain America se své první pořádné novodobé adaptace dočkal až v roce 2011, kdy byl vydán Captain America: Super Soldier. Tento titul je vytvořen na motivy snímku Captain America: První Avenger a sleduje události filmu. Svoji roli si zde střihnul i samotný Chris Evans.

Hra měla původně vyjít i pro PC a PSP, obě verze však byly zrušeny, a titul tak zůstal pouze na PlayStationu 3, Xboxu 360, Wii, DS a 3DS. Alternativu pro iPhone, iPod Touch a iPad lze hledat pod názvem Captain America: Sentinel of Liberty. Kupodivu se jedná o vcelku vydařenou herní adaptaci filmu, což je v této sféře vzácnost.

Neuvěřitelný Hulk se objevil ve svých plnohodnotných hrách hned třikrát. Poprvé v roce 2003 ve hře nazvané jednoduše „Hulk“, která vyšla na systémy Game Cube, PlayStation 2, Xbox a PC. Jednalo se také o vydařenou hru, s kreslenou grafikou, která se dočkala vesměs kladných ohlasů. Opět se jednalo o titul na motivy tehdejšího filmového ztvárnění Hulka s Ericem Banou v hlavní roli.

Na těchto platformách (vyjma PC) se o dva roky později objevil The Incredible Hulk: Ultimate Destruction, který je na základě průměrných hodnocení v současnosti považován za nejlepší herní zpracování tohoto zeleného superhrdiny, a můžete od ní čekat přesně to, co byste od Hulkovské hry přesně čekali – ničit a ničit, ve vší parádě.

Na next-genu se v roce 2008 objevila další hra s Hulkem, na motivy tehdejšího filmového zpracování s Edwardem Nortonem v hlavní roli. Tento titul se ale nesetkal s tak přívětivými hodnoceními, jako ten z roku 2005.

Superhrdina Thor se na plátnech objevil sice dvakrát, ale herní adaptace se mu dostalo pouze v případě prvního dílu, a to v roce 2011. Pod názvem Thor: God of Thunder se objevil na konzolích Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 a Nintendo 3DS. Nejedná se však o titul, kterému by se vyplatilo věnovat příliš času, jelikož se po celém světě setkal s těžkou kritikou.

Stejné satisfakce se bohužel dočkáte i u obou herních adaptací prvních dvou filmů Iron Mana, kdy první hra z roku 2008 je těžce podprůměrná a druhá z roku 2010 o něco lepší – těžce průměrná. To už je lepší přehrát Tony Hawk's Underground, kde po dokončení příběhu na lehkou úroveň získáte kostým Iron Mana i s několika jeho ikonickými pohyby, které zde představují komba.

Ještě lepší variantou je ale X-Men Legends II: Rise of Apocalypse, kde si Iron Mana můžete po pár hodinách hraní odemknout. Jedná se o velice vydařené akční RPG ze světa Marvel připomínající kombinaci Baldur’s Gate a Diabla.

V případě Black Widow, Hawkeye či Nicka Furyho je na herní scéně bohužel velké sucho. Ani jedna z těchto postav se dokonce neobjevila dosud ve svém vlastním filmu, pouze doplňují snímky jiným superhrdinům. A to i v případě her – Hawkeye nalezneme v titule Spider-Man: The Video Game z roku 1991, kde v hratelné formě doplňuje příběh Spider-Manovi, a za Nicka Furyho si můžete zahrát po boku Punishera ve stejnojmenném titulu The Punisher z roku 1993. Toť ale vše.

Superhrdinové ve velkém balení

Masivní množství superhrdinů, ve kterých jsou zastoupeni nejen Avengers, ale i desítky či stovky dalších hrdinů z produkce Marvel, nabízí několik sérií od několika různých vydavatelů. Jako tu nejlepší možností z nich bychom doporučili sérii Marvel: Ultimate Alliance, která se dočkala dvou dílů. Jedná se podobný titul jako už zmiňovaný X-Men Legends II: Rise of Apocalypse, tedy akční RPG. Ani v jednom z obou dílů neuděláte chybu, přesto bychom vám doporučili spíše sáhnout po tom prvním.

Milovníci Street Fightera (či Tekkena) by mohla zaujmout série Marvel vs. Capcom od Capcomu, ve které se hrdinové Marvelu střetnou s hrdiny Street Fightera, Resident Evila, Ōkami, Ghosts 'n Goblins, Devil May Cry, Darkstalkers, Bionic Commando, Mega Man, Viewtiful Joe, Captain Commando, Star Gladiator, Cyberbots: Full Metal Madness a SonSon.

Ratolesti či dospělí s duší dítěte by mohla zaujmout Lego Marvel Super Heroes. Jako každá správná Lego hra, i tato nabízí pořádnou porci zábavy. Pokud jste na pár hodin ochotni hodit svoji zodpovědnost a dospělost stranou, nešlápnete vedle. Od tohoto měsíce si dokonce můžete sbírat akční figurky Marvelu a po vzoru Skylanders s nimi hrát v Disney Infinity 2.0 akční rubačku.

Další podobně „infantilní“ adaptací je série Marvel Super Hero Squad, která je doprovodem stejnojmenných akčních figurek. Tyto tituly si zakládají na svém dětinském grafickém kabátě, fórkách a gameplayi. Vydávala je společnost THQ do svého krachu, čtvrtý díl už vyvíjel Gazillion Entertainment.

Gazillion Entertainment před pár lety vydalo také MMO s názvem Marvel Heroes, které potěší zejména milovníky Diabla. Při svém vydání se setkala se smíšenými názory, od této doby však uplynulo mnoho let a dnes je titul na úplně jiné úrovni, rozhodně doporučujeme minimálně vyzkoušet – Marvel Heroes využívají free-to-play model a dokáže zabavit na několik desítek hodin.

Pavouček ze sousedství

Ještě před několika lety byl ze superhrdinského týmu Avengers vyčleňován Peter Parker, alias Spider-Man. Značka patřila společnosti Sony ještě před érou filmových zpracování s Tobeym Maguirem i Andrew Garfieldem v hlavních rolích. Poslední film Kapitána Ameriky si však připravil příjemné překvapení v podání zbrusu nového restartu pavoučího hrdiny. Tentokrát odproštěného ze Sony pavučin.

Jelikož jej tedy konečně můžeme zařadit do věhlasného týmu, je vhodné upozornit i na videohry s jeho tváří. Nedoporučujeme ovšem sahat po aktuálním The Amazing Spider-Man 2, které vsadilo všechny karty na líbivý kabátek a fungující značku. Namísto něj sáhněte raději po předešlém dílu z roku 2012, případně po komiksovějším pojetí ve formě Spiderman: The Shattered Dimension nebo si počkejte do října 2018 na exkluzivní Playstation hru, která se zatím jeví velice slibně.

Pavoučí hrdina se ovšem většině hráčům zapsal titulem zvaným jednoduše Spiderman (2000) z přelomu tisíciletí. K mání byl nejprve na konzolích N64 a Playstation, později se přesunul i na PC a v různých iteracích i na kapesní konzole. Dodnes na něj hráči nedají dopustit, i přes jeho zastaralý kabátek. Na svoji dobu nabízí hutný obsah a příběh, zahrnující všechny nechvalně známé padouchy. Předlohu si titul hýčká, jak jen to je možné.

V závěru článku je vhodné také upozornit na blížící se videoherní zpracování Strážců Galaxie. Tato iterace by měla vyjít ještě letos pod záštitou vývojářů z Telltale Games, která se specializuje především na příběhové videohry s minimem akčních pasáží. Společnost si získala věhlas především díky úspěšným zpracováním The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones a Tales from the Borderlands. Strážci Galaxie jsou tedy jistě ve správných rukou.

Zmínili bychom i výtečného videoherního Deadpoola z roku 2013, nepatří ovšem do skvadry Avengers.