RECENZE – Úžasný Spider-Man dostál svému jménu. Marvel se konečně opřel i do her

Herní konzole osmé generace PlayStation 4, je už tady s námi déle než 4 roky, a pomalu se začíná mluvit o jejím nástupci PlayStation 5. Nástupce se však nejdříve objeví v roce 2020, takže současná konzole ještě nepatří úplně do starého železa.

Začal vývoj PlayStation 4 emulátoru. Umožní hrát PS4 hry na PC Ereb 04/12/2018 09:00:00 Herní konzole osmé generace PlayStation 4, je už tady s námi déle než 4 roky, a pomalu se začíná mluvit o jejím nástupci PlayStation 5. Nástupce se však nejdříve objeví v roce 2020, takže současná konzole ještě nepatří úplně do starého železa. https://cdr.cz/sites/default/files/orbital2.png

Filmové pokračování Spider-Mana zná své jméno. Točit se bude i v Praze Tomáš Herodek 06/27/2018 11:00:00 Oblíbený pavoučí hrdina od Marvelu to nemá lehké. Filmová zpracování to v novém tisíciletí nastartovala velmi solidně v sérii s Tobeym Maguirem, což potvrdil druhý díl, pak to šlo ale velmi z kopce. A pak SONY udělalo snad ten nejrozumnější krok. https://cdr.cz/sites/default/files/spider_man_movie_title.jpg