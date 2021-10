Tesco představilo první prodejnu bez pokladen. Se zbožím stačí jednoduše odejít

Zdroj

Nedávno svět ohromila zpráva o nových prodejnách Amazonu, ve kterých nenajdete pokladny. V praxi tak bez lidské pomoci dokáže prodejna sama rozpoznat zboží v košíku, sečíst cenu nákup a poté zkasírovat zákazníka. Podobnou prodejnu otevřel nyní i obchodní řetězec Tesco. Tato první prodejna se nachází přímo v centru Londýna a je oficiálně otevřená od úterý.

Podle manažera řetězce maloobchodních prodejen Tesco, Kevina Tindalla, má inovace obchodu Tesco GetGo pomoci zákazníků ušetřit čas, který by strávili ve frontách u pokladen.

Zdroj

Před vstupem do prodejny načte zákazník aplikaci Tesco, ve které má nahranou svoji platební kartu. Během nákupu pak série kamer a senzorů snímá, co vzal z regálu a uložil do svého košíku. Po dokončení nákupu stačí jednoduše z prodejny odejít.

V momentě, kdy chytrý systém v prodejně zaznamená odchod, strhne z účtu zákazníka požadovanou částku. Po pár minutách obdrží každý zákazník potvrzení o zaplacení. V rámci testovací verze byla tato technologie původně k dispozici pouze zaměstnancům Tesca přímo v centrále ve Welwyn Garden.

Technologie pochází od izraelského startupu Trigo. V případě úspěchu se dá předpokládat i rozšíření těchto prodejen do dalších velkých měst a není vyloučeno, že jednou se může takováto prodejna objevit i v Praze.