Tesla má další problém. Označení Autopilot považují úřady za zavádějící

Zdroj: Shutterstock

V jednu chvíli to vypadalo, že raketový vzrůst popularity společnosti Tesla Elona Muska nemůže nic zastavit, a přece se v poslední době začínají trochu stahovat pomyslná mračna. Nedávno se objevil problém u německých úřadů a nyní bojuje automobilka s další kauzou, tentokrát v domovské Kalifornii.

Kalifornským úřadům totiž vadí označení „Autopilot“ a „Full Self Driving“, což označují za zavádějící. Pokud Tesla tento spor prohraje, může jí být nařízeno, aby lépe a důkladněji vysvětlovala jednotlivé pojmy, protože v současné době si pod pojmem Autopilot mnoho lidí představuje autonomní řízení.

Zdroj: Shutterstock

Na tuto skutečnost upozornil Kalifornský Úřad pro motorová vozidla (Department of Motor Vehicles) a nahlásil to Úřadu pro správní slyšení (Office of Administrative Hearings). Tyto úřady pak ve své zprávě uvádějí, že Tesla učinila prohlášení, která jsou nepravdivá či zavádějící a nejsou založena na faktech.

Zavádějící pak prý není jen samotný název, ale i doprovodný popis služby na webu automobilky, kde stojí “Jediné, co musíte udělat, je nasednout a zadat, kam chcete jet. A i když to neuděláte, váš vůz se podívá do vašeho kalendáře a odveze vás na předpokládané místo. Vaše Tesla najde optimální trasu, projede městskými ulicemi, složitými křižovatkami i dálnicemi.“

Podle DMV totiž elektromobily Tesla nikdy neměly skutečnou funkci Autopilot a nikdy neměly schopnost autonomního řízení. DMV přiznává, že Tesla na webu uvádí doplňující informaci, že je u funkce Autopilot zapotřebí dohled řidiče. To je ale v přímém rozporu s předcházejícím popisem služby. Sama Tesla se k celé záležitosti doposud nevyjádřila.